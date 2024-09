蘋果發表會2024／iPhone 16價格很佛！沒變貴還加入「7大新功能」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲iPhone 16加入「相機控制」按鍵,可快速啟用相機錄影、拍照。(圖/翻攝官網)

▲iPhone 16系列4款新機報到,規格、台灣售價一次看。(圖/NOWnews社群中心製)

▲iPhone 16相機控制按鍵可以進階調整多項拍攝數值。(圖/翻攝官網)

▲iPhone 16和iPhone 16 Plus 皆配置了全新的相機控制和動作按鈕。(圖/翻攝官網)

蘋果發表會今(10)日凌晨舉辦,會中發表了iPhone 16系列、全新Apple Watch S10以及AirPods 4耳機。其中消費者還是最關注手機,標準版的iPhone 16和iPhone 16 Plus這次用上了A18晶片,靜音鍵也跟上Pro系列改為動作按鈕,還有全新的相機控制功能,功能大跳躍,但價格卻和上一代相同,iPhone 16售價2萬9900元起,iPhone 16 Plus則為3萬2900元起,台灣9月13日晚間8時開放預購,9月20日開始供貨。原本外傳標準版不會有「相機控制」按鍵,藉此來區分和Pro差別,但後來還是給了iPhone 16該功能。「相機控制」可快速啟用相機、拍攝照片並開始錄影,還可透過滑動取景,調整縮放、曝光或景深等其他控制選項。「相機控制」也將解鎖 visual intelligence 功能,協助使用者比以往更快地掌握物體和地點資訊。不只針對拍照,未來還會支援Apple Intelligence,使用者將可透過點擊及長按相機控制來查看路過的餐廳的營業時間和評價,也能將傳單上的活動資訊加入行事曆等。在上一代只有iPhone 15 Pro系列才有的「動作按鈕」,這次下放到標準版,通能相同,使用者可以自動該按鈕的功能,可以預設為開啟相機、手電筒或控制功能、切換鈴聲/靜音開關、用 Shazam 辨識音樂、啟用「語音備忘錄」、「專注」模式、「翻譯」,以及「放大鏡」等輔助使用功能。使用4800 萬像素 Fusion 相機配備兩倍光學品質望遠相機選項, 1200 萬像素超廣角相機可進行微距攝影。超廣角相機也擁有高達 2.6 倍的進光量,提升圖片品質。此外,iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 現在也能拍攝空間照片和影片。兩款 iPhone 機型皆帶來透過「混音」剪輯影片音效的創意新方式,「混音」讓使用者可在拍攝後調整聲音,聚焦鏡頭內人的語音,此功能也可將語音音軌前置,環境噪音則放入背景音。強大的機器學習演算法具備降低風切聲的功能,可減少惱人的噪音,提升音訊品質。A18全新晶片以第二代 3 奈米技術打造,可驅動需要大量圖形處理的遊戲和運算攝影功能,並進一步加速 Apple Intelligence。升級的 16 核心神經網路引擎針對大型生成模型經過最佳化,能以最高達 A16 仿生晶片的兩倍速度運行 ML 模型。有了硬體加速光線追蹤功能,影格速率較以往基於軟體的光線追蹤提升高達五倍,讓 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 上的遊戲得以更準確地反映光線的動態。兩款機型皆支援以往只能在 iPhone 15 Pro 上運行的 3A 遊戲,以及《Honor Of Kings: World》等針對 iPhone 16 系列最佳化圖形模式的新遊戲,也將於明年登場。🟡iiPhone 16 和 iPhone 16 Plus分別為6.1 吋與 6.7 吋OLED 「動態島」螢幕,可以容納更大的電池,並強化散熱功能,方便進行電池修復服務。具備嶄新內部設計,以及 iOS 18 進階的電源管理,經過最佳化的電池續航力大幅提升。提供的功能包含:📍Writing Tools 提升寫作品質,自動改寫、校對和摘要文字。📍Genmoji使用 Siri 製作自己想要的表情符號,打字或語音輸入想要的表情符號就可以生成。📍統整通知,透過「郵件」中的 Priority Messages 功能,優先顯示具時效性的訊息。📍「備忘錄」和「電話」App 中對音訊內容進行錄製、逐字稿,以及摘要。📍Siri變得更加自然靈活,與系統體驗整合也更深入▪︎預購:9月13日晚上8點▪︎開賣:9月20日開賣▪︎顏色:湛海藍色、湖水綠色、粉紅色、白色與黑色▪︎128GB/29900元▪︎256GB/33400元▪︎512GB/40400元▪︎128GB/32900元▪︎256GB/36400元▪︎512GB/43400元