凱特王妃宣布完成化療！體會到愛與被愛　感性發言：我們心存感激

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英國凱特王妃（Kate Middleton）罹癌一事，一度引發全球關注，而在消失一段時間後，她於9日宣布自己完成化療，將在未來幾個月重返公開活動。凱特描述抗癌至今的心路歷程，並感謝各界對她們一家的支持，使她們感覺到簡單的愛與被愛。綜合《BBC》等外媒報導，凱特王妃於9日公布一段3分鐘長的影片，透露自己化療的心路歷程，坦言過去9個月對她們一家人來說相當艱難：「正如你所知，生活可能會瞬間改變，我們必須找到一種方法，來應對暴風雨和未知的道路。」凱特王妃表示，隨著夏季即將結束，她無法形容完成化療是件多麼讓人欣慰的事：「對每個人來說，癌症旅程是複雜、可怕且不可預測的，尤其是那些離你最近的人，它也會讓你以一種以前從未考慮過的方式，面對自己的弱點。」凱特王妃也感性的吐露，罹癌的經歷，讓她和丈夫威廉重新反思、感激一些生活中看似簡單卻重要的事情，就是「愛和被愛」。雖然離完全康復的路依然很漫長，但她相當期待重返工作崗位，感謝外界給予她的一切支持與鼓勵，喊話：「對於所有正在進行抗癌之旅的人，我與你們同在、手牽手。走出黑暗就會有光，所以讓那光閃耀吧。」