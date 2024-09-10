國道3號不平靜！上午驚傳多起車禍　轎車慘遭2大車包夾成鐵餅

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▲蔣男駕駛貨櫃車行經大溪交流道路段時意外翻覆，導致蔣男一度受困送醫不治。（圖／翻攝畫面）

▲拖吊車準備救援另部停放在路肩的大貨車時，突然遭後方砂石車追撞，造成2人身亡。（圖／翻攝畫面）

▲警消獲報後立刻出動大批人馬前往救援。（圖／翻攝畫面）

國道3號昨（9）日深夜到今（10）日發生多起車禍事故，先是凌晨有部貨櫃車自撞翻覆釀成1死；上午7時21分通霄路段又傳出大貨車、拖吊車被砂石車撞上，2名駕駛因此不幸身亡；稍早最新消息指出，彰化和美路段有部小轎車慘遭2輛大車包夾，整台車嚴重扭曲變形成鐵餅，目前警消已到場協助受困的轎車駕駛，詳細情形還有待進一步釐清。據了解，國道3號南下62.5K、大溪交流道路段，昨天深夜11時許一輛貨櫃車行經時，不明原因失控翻覆，導致整輛車墜落至平面車道，雖警消到場後立刻協助受困的蔣姓駕駛（34歲）送醫，但最終仍宣告不治。今（10）日上午7時許，國道3號南下146.2K、通霄路段一部拖吊車準備救援另部停放在路肩的大貨車時，突然遭後方砂石車追撞，造成拖吊車司機、大貨車駕駛雙雙噴飛，其中拖吊車司機當場身亡，至於大貨車司機則是在送醫後宣告不治。稍早國3北上194K、彰化和美路段又有一部轎車遭追撞，慘被2部大貨車夾困，警消趕抵後發現轎車車體嚴重扭曲變形，目前正在使用破壞工具切割車體，車內有多少人受困還有待進一步釐清。另外，國3北上大溪段60K、埔頂一隧道在8時許也有16車連環車禍傳出，現場因內3線受阻嚴重回堵，國道警方已成立緊急應變小組，提醒路過民眾注意安全