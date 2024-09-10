五年以來新紀錄！越南外資額創新高　三大產業獲最多投資

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▲來自新加坡的跨國企業挹注越南最多資金，其次則為香港。（圖／美聯社／達志影像）

越南外國直接投資額（FDI）創下五年以來新高，成為外國企業的新寵，最新統計數據顯ㄕ2024年前八月越南的FDI到位資金累計達141.5億美元，獲得最多投資的前三大產業為製造業、房地產和批發零售業。根據《越南快訊（VnExpress）》，越南外國投資局(Foreign Investment Agency)近期公佈，2024年前八月越南FDI承諾資金達到205.2億美元，較2023年同期增加7%，其中，新增投資案共2,247件，相比2023年同期成長8.5%，承諾投資資金約120億美元，年增高達27%。今年前8個月大部份的FDI資金流入加工製造業，金額達141.7億美元，佔FDI總額的69%，較2023年同期成長7.4%，其次是房地產(33.6億美元)，以及批發及零售業(8.4億美元)。至於投資來源國最大宗為新加坡，新加坡穩居對越投資額最高的國家，金額超過67.9億美元，其次為香港(24億美元)，兩者分別年增75.5%、43.7%。越南是三星電子、鴻海(2317)及Intel等跨國巨頭的重要生產據點，高度依賴FDI來推動經濟成長，外資企業出口金額占全國出口總額70%以上。越南財經媒體《越南簡報（Vietnam Briefing）》報導，除了歐美、韓日加強投資越南，中國企業正在大幅增加在越南的投資，包括擴大業務或將生產線轉移到越南。這一趨勢在高科技、電子和汽車產業尤為明顯，這些產業對製造業人才的需求年增10%，專家更預測越南經濟將在未來十年蓬勃發展。