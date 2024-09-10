何妤玟被牽連家人公寓火災　無奈強調不在場：我要負什麼責？

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▲何妤玟對於報導在Threads發文傾吐心聲：「為什麼要這樣亂寫？」（圖／何妤玟 Threads）

▲何妤玟嘆親人出事她可以盡量協助，但自己不是當事人。（圖／何妤玟 IG、Threads）

女星何妤玟今（10）日被媒體爆出她和母親位於天母的公寓，在上月底發生火災事件，還出動8輛消防車，消防局初步研判是由於菸蒂釀成火災，鄰居受到波及引發不滿，要求何妤玟出面負責。何妤玟今日在Threads為此發文嘆道：「我一個都不在現場的人，現在要出來負什麼責任？」據《鏡週刊》報導，火災發生於上月24日上午，動員幾十位警消，引起鄰里間大騷動，火勢則是15分鐘撲滅，有知情人士指出該住處是何妤玟母親和妹妹在住，何妤玟也常常會帶女兒去。爆料指出何妤玟的母親在火勢撲滅後，焦急地問警消人員：「怎麼辦，我女兒會不會被判刑？」讓聽到的鄰居不滿，質疑火災是因為她們而導致。何妤玟對此在Threads上發文：「真是欲哭無淚，鬼扯亂寫的劇情，根本不是我住的的地方，也要硬扯我進來」又截圖了其中一篇報導並強硬解釋：「我媽媽有兩個女兒，是妹妹與媽媽在住。明明我都有跟記者說明，為什麼還要這樣亂寫？法律上正在調查，我到底一個都不在現場的人，現在要出來負什麼責任？」、「家裡出事我已經夠難過，一直在幫忙協助家人。這就不是我的家，為什麼會有人爆料說我要負責，我之前就詢問過律師，我沒有法律責任啊！」雖然不是當事人，但何妤玟也為此十分傷神，她表示：「親人有事，我可以出於我對他們的愛，在我的能力範圍內盡量協助，但不能有人來跟我說，我就是要負責，我一定要扛。我不是當事人，只是因為身分被牽連到然後每天都不能好好睡覺，我還有辦法要幫忙嗎？」貌似相當無奈。