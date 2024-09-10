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白襪吞第112敗！恐成大聯盟史上最爛球隊　總管：未來仍是光明的

記者陳品翔/綜合報導

▲芝加哥白襪目前33勝112敗的戰績，持續穩居大聯盟爐主位置，稍早總經理Chris Getz受訪時則表示，仍然對球隊未來有信心。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥白襪目前33勝112敗的戰績，持續穩居大聯盟爐主位置，稍早總經理Chris Getz受訪時則表示，仍然對球隊未來有信心。（圖／美聯社／達志影像）
MLB美國職棒芝加哥白襪今（10）日在主場展開與克里夫蘭守護者隊的3連戰，最終白襪以3：5落敗，苦吞本季第112敗，目前33勝112敗的戰績持續穩居大聯盟爐主位置，距離成為大聯盟單一賽季史上戰績最差球隊已相去不遠。而白襪總經理Chris Getz稍早受訪時則表示，「我還是對球隊的未來抱持著信心。」

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白襪若本季再吞超過8敗　將成史上戰績最差球隊　

過去大聯盟單季戰績最差的紀錄，為1962年紐約大都會締造的單季120敗，而白襪隊如今賽程還剩下17場比賽，若再吞下超過8敗，將締造成為史上戰績最差球隊的難堪紀錄。

而白襪外野手Andrew Benintendi日前受訪時表示：「事已至此，現在我們做什麼都是徒勞，這並不是我們想要的處境。正如總教練說的，除非能贏得總冠軍，否則剩下的都不重要了。

白襪總經理仍對球隊有信心　稱未來一片光明

不過白襪隊總經理Chris Getz還是對球隊未來充滿信心，根據美媒《ESPN》記者Jesse Rogers報導，Getz今日受訪時說到，「這就是我們在這個時間點面臨到的事。我認為這是個機會充分地去利用它，並讓我們去擁抱現在的處境。

Chris Getz同時也希望白襪未來的日子會更加美好，「作為在底特律長大的人，我們曾在2003年看過老虎隊單季僅取得43場勝利，但在3年之後，老虎隊闖進到了世界大賽。我認為現在這是故事中令人感到沮喪的部分，但我也知道未來看起來很光明，一旦我們到達那裡，一切就會變得更加甜蜜。


 

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