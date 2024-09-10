白襪吞第112敗！恐成大聯盟史上最爛球隊　總管：未來仍是光明的

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MLB美國職棒芝加哥白襪今（10）日在主場展開與克里夫蘭守護者隊的3連戰，最終白襪以3：5落敗，苦吞本季第112敗，目前33勝112敗的戰績持續穩居大聯盟爐主位置，距離成為大聯盟單一賽季史上戰績最差球隊已相去不遠。過去大聯盟單季戰績最差的紀錄，為1962年紐約大都會締造的單季120敗，而白襪隊如今賽程還剩下17場比賽，而白襪外野手Andrew Benintendi日前受訪時表示：「事已至此，現在我們做什麼都是徒勞，這並不是我們想要的處境。不過白襪隊總經理Chris Getz還是對球隊未來充滿信心，根據美媒《ESPN》記者Jesse Rogers報導，Getz今日受訪時說到，「這就是我們在這個時間點面臨到的事。Chris Getz同時也希望白襪未來的日子會更加美好，「作為在底特律長大的人，我們曾在2003年看過老虎隊單季僅取得43場勝利，但在3年之後，老虎隊闖進到了世界大賽。