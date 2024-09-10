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民進黨團新會期黨團幹部出爐！蔡易餘接書記長喊責任重大

記者陳佩君／台北報導

▲民進黨團今宣布黨團三長，書記長由蔡易餘擔任。（圖／民進黨團臉書）
▲民進黨團今宣布黨團三長，書記長由蔡易餘擔任。（圖／民進黨團臉書）
立法院新會期到來，民進黨團今（10）日宣布黨團三長，總召及幹事長依舊是立委柯建銘、吳思瑤擔任，至於書記長則由蔡易餘擔綱。蔡易餘表示，接下書記長，他感到榮幸、責任重大，他會好好發揮。

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民進黨團今召開記者會，宣布新會期黨團三長。吳思瑤表示，感謝功成身退、一起作戰的前書記長莊瑞雄，他在國會擴權、司法及法制委員會上「戰力滿點」，勢必讓新任書記長備感壓力。

莊瑞雄稱讚，蔡易餘過去擔任律師，在國會質詢上的表現「一級棒」；他打趣說，「大家不用太懷念我，電話打給蔡易餘，我就專心當我的體育人士」。

蔡易餘笑稱，過去唸書時他要叫莊瑞雄學長，當律師要叫他道長，莊瑞雄當台北市黨部主委時，他是秘書，所以這次接下書記長，他感到榮幸、責任重大，黨團幹部上屆經歷國會擴權法案，展現出戰力，「因此這是責任，我會發揮好書記長工作」。

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