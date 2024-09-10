湖人傷兵再+1！替補中鋒Wood將接受左膝手術　預計缺陣時間曝光

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NBA美國職籃2024-25新賽季預計將在台灣時間10月23日進行開幕戰，由洛杉磯湖人則將交手明尼蘇達灰狼，而湖人隊在休賽季儘管屢屢傳出對多名明星球員有興趣，最終卻沒能成功進行任何補強，令不少球迷失望，根據美媒《The Athletic》名記者Shams Charania消息，。而包含Wood在內，防守悍將Jarred Vanderbilt如今恐怕也趕不上開季，而射手Gabe Vincent上賽季僅打了11場比賽，新賽季狀態也要再觀察。現年28歲的Christian Wood，上個賽季例行賽共替湖人隊出戰50場比賽，其中1場為先發，場均出場17.4分鐘，。上個賽季在季後賽上，Wood則是同樣因為膝蓋傷勢關係，沒有獲得任何出場時間。而今年休賽季Christian Wood則是選擇執行了300萬美元的球員選項，留在湖人陣中，並沒有轉戰他隊，原因很可能是上賽季沒有打出身價，且留在洛杉磯能獲得較高的曝光機會。「我可以很明確地感受到，Christian Wood沒有市場，否則他不會執行球員選項。為什麼他很難在同支球隊效力超過1年，或者1年半？」Jovan Buha說到。