周思齊退休倒數！本土洋將第一人羅力獻祝福：非常讓人佩服的對手

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中信兄弟42歲老將「周董」周思齊宣布將於本球季結束後正式引退，並於9月21、22日在台北大巨蛋舉辦引退賽。近期周思齊臉書粉絲專頁陸續上傳前隊友、球員的祝福影片，繼小島克萊柏、小林亮寬後，今（10）日輪到前富邦悍將洋投羅力獻祝福，讚周思齊是一名「極具威脅性的打者」。羅力首先回憶起對周思齊的印象：「我在2012年加入中職時，對思齊的第一印象就是他是一名相當優秀的打者，只要站上打擊區時，就會帶給對手威脅性。」羅力接著說：「在我和他經過幾年的相處之後，我更了解他不但是很棒的人和隊友，也是一位具有高度工作意識態度，一個在球隊裡不可或缺的努力認真的選手。」周思齊引退日子進入最後倒數，羅力表示：「我要在此恭喜你走過這一段完美的球員生涯，你是個非常讓人佩服的對手，祝你高掛球鞋的退休生涯順利圓滿！」羅力是中職史上唯一一位年資滿9年，不受外籍球員限制的洋將，生涯效力中職10個球季，與周思齊對決過150個打席，羅力被擊出40支安打，包括8發全壘打，並送出21次三振。羅力的中職旅程始於2012年加入Lamigo桃猿隊，當時譯名為「雷力」，在中職生涯共10個賽季，主投240場，其中235場是先發出賽，完成1500局投球，取得102勝，防禦率3.31，飆出1276次三振，富邦球團宣佈將其背號「39」列為退休背號。