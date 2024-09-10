啦啦隊女神開美甲店！員工入職1個月稱「碰指甲油罹癌」要求賠償

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▲啦啦隊女神巫苡萱外型亮眼，不僅在啦啦隊界擁有高人氣，也進軍演藝圈主持節目。（圖／中天提供）

▲吳宗憲聽了巫苡萱的分享感觸很深。（圖／中天提供）

啦啦隊女神巫苡萱外型亮眼，不僅在啦啦隊界擁有高人氣，也進軍演藝圈主持節目，近來她更發展副業，事業風生水起，她近來在節目上分享，經營美甲店5年曾遇過奇葩員工，對方到職不到一個月，就聲稱自己因為接觸到指甲油罹患癌症，卻堅持不去看醫生還要求賠償，甚至碰過有人直接開店把員工都帶走。巫苡萱在節目《小明星大跟班》分享曾遇過奇葩員工：「我問他生日要不要休假，他一直說不用，結果他宿醉一直不接電話，可是那天客人很滿，我只好出計程車錢拜託他來。」但對方還是很不滿巫苡萱的處理態度：「我因為心急，說話口氣不太好，他就說：『我生日妳還這樣罵我，那不然不要幹好了』。」同樣身為老闆的主持人吳宗憲聽完感觸很深：「還有很多人上班不滿意，就開始看有什麼法條能弄你。」其他來賓則覺得巫苡萱的EQ很高，但她表示當時是怕影響客人才會忍氣吞聲：「後來他還說：『我生日，我要吃蛋糕。』我去買給他、幫他唱生日快樂歌，等到他客人都做完以後，我就說：『你這麼愛慶祝，你慶祝一年好了，你不要來了。』」巫苡萱還碰過員工學點技術後就私下偷開店，她回憶當時：「我們想說他怎麼假越排越多，客人講了才發現他在外面偷開工作室，還把客人都帶走，我蠻傷心的，他從零開始學，我們手把手的教他。」吳宗憲覺得這很難避免，直言：「當老闆最怕把公司當跳板的人，但這也沒辦法，人家有資格當老闆，也不能不給人家開，像從我們經紀公司帶走藝人自己去開的也很多。」而巫苡萱還遇到新進員工工作不到一個月就說得了癌症，「他說有上網查，常吸入或碰觸到指甲油很容易致癌。」但對方堅持不去醫院檢查的行為，讓巫苡萱覺得其中有詐：「他也不願意走，一直在店裡鬧說要給他費用，我說我可以給，但你要開醫生證明給我，後來他就改說：『那我覺得我是心理生病了。』」