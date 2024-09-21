培養參政接班人！朱立倫：國民黨是民主始祖

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為鼓勵新世代年輕人參與公共事務，國民黨自9月啟動「KMT 接班人——民主浪花」訓練計畫，以黑客松 (Hackathon) 的精神，希望發掘有潛力的青年，更有機會成為縣市議員的助理。今（21日）進行首日課程活動，國民黨主席朱立倫和立委葛如鈞都特地現身為青年朋友加油打氣。朱立倫在致詞時提到，有鑑國會助理費的增加與調整，加上國民黨是立院最大黨，因此助理的需求也增加。此次舉辦參政接班人訓練計畫，不只希望有更多青年新血加入，成為國民黨在立院的助力，更期盼他們能在未來成為民意代表，展現代代接棒。朱立倫也強調「國民黨是最早開始體現民主的政黨，可謂民主的始祖，所以KMT永遠是站在民主自由這一邊的」。他也痛批民進黨創黨只做3件事，台獨、廢核、廢死。針對廢死議題他更表示，這些犯人殺了自己的家人、朋友，卻還不用執行死刑，這對社會的公平正義與治安「是對的嗎？」葛如鈞也向青年喊話，國民黨自130年前開始就最重視青年與科技，此次的課程活動也導入AI人工智慧。課程從軟性議題，如國防、核能、能源，還有民生議題等各種議題的研討會，翻轉公僕，讓大家可以體驗當一日縣長、一日議員。課程也跟幾個最大的線上教育平台合作「幾百堂的課程都讓加入KMT studio的學員們免費學習。」另外也提到，11月將率團前往新加坡參訪。國民黨青年團表示，這次的訓練計畫課程分為兩部分，首先在北、中、南部分別辦理一場「民主浪花」基本養成培訓，讓青年透過系列課程熟悉直轄市與一般縣市議會運作之實務，同時也讓學員間培養團隊默契。第二階段會集中到台北參加一場「完整的黑客松」，讓大家一起群策群力來為台灣的民主把脈。值得注意的是，這一次的接班人計畫，在活動中表現優異的學員，將有機會直接進入議員辦公室實習工作，讓青年朋友參加完活動後，可以直接與工作接軌。