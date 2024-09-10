確保中秋應景食品安全　屏東衛生局加強抽驗

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屏東縣政府衛生局為確保民眾在中秋佳節期間能安心享用應景食品，特別加強稽查轄內人氣糕餅店、燒烤餐廳、大型賣場及傳統市場，並抽驗74件應景食品，經檢測後結果均符合相關規定，保障民眾食品衛生安全。衛生局指出，本次抽驗的中秋應景食品涵蓋魚丸、鹹蛋黃、各類肉品、辣椒醬、月餅、魚類、水果及月餅內餡等，檢驗項目包括乙型受體素類、重金屬、防腐劑、過氧化氫、硼酸及其鹽類，並進行多項食品添加物、農藥及病原菌檢測，結果均與規定相符。局長張秀君提醒民眾，選購中秋節食品時應特別留意店家環境衛生及產品包裝是否完好，並確認有效期限。建議烤肉食材以天然新鮮的原型食物為主，避免選購顏色或氣味異常的產品，並儘早食用或妥善保存，以防食品品質劣變或病原菌滋生。此外，燒烤時務必生熟食分開，並將肉類和海鮮充分烤熟，搭配蔬果以維持飲食均衡，享受一個健康愉快的中秋節。