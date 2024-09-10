江蕙抗癌成功復出聲勢驚人！大巨蛋等她征服　中職各隊都想邀請

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▲江蕙「祝福」演唱會上的封麥珠寶盒。（圖／寬宏藝術提供，2015.09.13）

江蕙要來了！台語天后江蕙在2015年告別演唱會後封麥，近日宣布將在10月站上國慶晚會舞台在大巨蛋再開金嗓，而她因為罹癌的重大疾病，讓不少粉絲擔心，江蕙是嘉義出身女藝人，妹妹江淑娜也是知名女歌手，兩人都擁有天生好歌喉，幼時家裡窮苦，父親是布袋戲戲偶師傅，她在家中4個小孩中排第二，所以被暱稱為「二姐」，其妹江淑娜被暱稱三姐2015年9月13日，江蕙舉辦「祝福」告別演唱會在她歌涯的起點高雄舉辦最終場，收幕時江蕙將表演用的麥克風封入水晶珠寶盒中，象徵引退，淚眼向全場歌迷致意，正式告別歌壇。江蕙今天發出長文，透露自己2015年祝福演唱會前夕生病，先吃藥控制，但後面演變成嚴重的疾病，證實自己罹癌化療，她表示：「在病榻中的日子，醫院已成為我的第二個家！在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，肺栓塞、大出血等等，接連而來。就連我最重視的嗓音都受到波及，嗓子沙啞、無法開口說話。」不過江蕙也已經戰勝病魔，他跟兩位市長高雄市市長陳其邁、台北市長蔣萬安喊話，可以再上台表演。身為代表台北市的味全龍隊，領隊丁仲緯強調，「她抗癌成功的精神也可以帶給球員很大的鼓舞，未來當然希望有機會邀請她到球場開球或是開唱。」