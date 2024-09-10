姆巴佩怎麼了？身價63億台幣竟然淪為替補　錯失單刀慘被噓爆

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歐洲國家聯賽（歐國聯）A1組，法國今（10）日以2：0完封比利時，但法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）並未先發，即便替補上陣，依舊無法貢獻進球，低迷的狀態遭受法國球迷的噓聲。25歲的姆巴佩本季表現大幅下滑，無論是聯賽或國家隊賽事，他遲遲未能找回昔日的破壞力，被嗆身價完全不配1.8億歐元（約合63.97新台幣）。上一場法國對陣義大利，姆巴佩以先發身份出賽，但表現令人失望，儘管他兩次射門，其中一次射正，但他在場上16次丟失球權，最終法國1：3不敵義大利。為此，主帥Didier Deschamps安排姆巴佩輪休，不過他仍在下半場替補出賽，然而，第73分鐘他錯失一次極佳的單刀機會，讓球迷更加不滿。當時姆巴佩接到隊友右路斜傳，面對單刀機會，他甩開後衛殺入禁區，但最後射門角度不理想，被門將撲了出去。賽後姆巴佩顯得悶悶不樂，球迷對他的噓聲此起彼落，因為過去8次為國家隊出賽，他僅靠點球進了1球，運動戰進球掛蛋，不符高達1.8億歐元的身價。姆巴佩的低迷狀態不僅限於國家隊，在新賽季的7場西甲聯賽，姆巴佩也僅有3顆進球（對亞特蘭大1球、對皇家貝提斯2球）。主帥Deschamps坦言姆巴佩並非最佳狀態：「他還沒有完全恢復，他的進球荒？我知道外界對他的期望，但他會進球的。」