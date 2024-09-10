林熙蕾戴De Beers八千萬珠寶霸氣現身！揭幕3.8億豔彩橘鑽戒來台

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲氣質女星林熙蕾佩戴Protection套組，一展獅子的華麗與霸氣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲形塑長頸鹿花紋的Dignity套組，與優雅的林熙蕾十分搭襯。（圖／De Beers提供）

▲全場最貴的Dignity Masterpiece鑽石戒指，有著2.03克拉枕形切割豔彩橘鑽，訂價約新台幣386,850,000。（圖／記者蕭涵云攝）

▲Magnetism套組打造迷人豹眼，大膽的鑽石雙指嵌套式戒 指，鑽石總重5.03克拉，訂價約新台幣3,270,000。（圖／De Beers提供）

▲Tenderness藉兩條象鼻交織出心形，核心鑲嵌一顆0.74 克拉的心形切割粉紅鑽，象徵大象的溫柔。（圖／記者蕭涵云攝）

▲De Beers Jewellers全新Forces of Nature高級珠寶系列，台灣為亞太區巡展首站。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2024全新Forces of Nature高級珠寶系列，來台展出8套共58件非凡臻作，為品牌有史以來規模最大。（圖／De Beers提供）

氣質女神林熙蕾今（10）日佩戴De Beers 近八千萬珠寶霸氣現身台北101，揭幕De Beers Jewellers 2024年度全新「Forces of Nature高級珠寶展」，亮相創作靈感源自非洲南部8種原生動物之8套共58件非凡臻作，其中一只3億8千6百萬的Dignity豔彩橘鑽石戒指為全場最貴亮點，更有多達11件作品已被收藏，圈粉實力雄厚。林熙蕾身穿一襲深藍色合身露肩晚禮服，首先佩戴超過4千萬的Forces of Nature高級珠寶系列Protection套組，以極具份量感的金珠裝飾和密釘鑲鑽項鍊，中央飾以一顆5.19克拉枕形切割濃黃彩鑽；搭配Protection鑽石雞尾酒戒指、鑽石嵌套式戒指、鑽石手環、鑽石垂墜式耳環，珍稀璀璨又華麗奪目地呼應獅子的霸氣與威嚴。自認比較像貓科動物的林熙蕾，覺得自己最像豹，「給人感覺有時慵懶神秘，卻又有很自我的一面」，還自比勾人豹眼可以看透人心。林熙蕾接著再換上超過3千萬的Dignity套組，飾以密釘鑲白鑽和色澤濃郁的褐色鑽石原石，打造三件式的鑽石流蘇項鍊，形塑長頸鹿花紋，最上方的短項鍊鑲有一枚重達3.33克拉的梨形鑽石，搭配同系列鑽石雞尾酒戒指、鑽石長耳環，讚頌長頸鹿高貴和壯麗。林熙蕾透露既自己喜歡長頸鹿的優雅、也欣賞獅子的野性；過去偏愛純淨經典白鑽的她，今天則被氣場強大的黃鑽驚艷。一只Dignity Masterpiece鑽石戒指，鑲有一顆來自Natural Works of Art系列2.03克拉的枕形切割豔彩橘鑽，搭配周圍褐色鑽石原石和抛光黃鑽，以抽象花紋象徵長頸鹿，總重4.83克拉，訂價約386,850,000，是為全場最貴亮點。而令林熙蕾印象深刻的豹眼，則啟發了Magnetism套組設計靈感，一雙豹眼選以欖尖形鑽石，再由橄欖綠鑽鑲於黑色鍍銠金屬中、並以兩行密鑲鑽石圍繞出輪廓，共譜野豹的迷人眼神。De Beers Jewellers全新Forces of Nature高級珠寶系列，探索源於動物王國的壯麗靈感，取材自非洲南部8種原生動物的非凡生命力，融合精湛的設計、珍稀美鑽和金工技藝，以超現代的雕塑感打造佩戴多變性的作品。繼6月份於巴黎高訂週首度發表後，台灣為亞太區巡展首站，展出8套共58件非凡臻作，為品牌有史以來所推出規模最大的高級珠寶系列。溫柔大象Tenderness套組則以兩條相互交織的象鼻，以流動線條展現柔美氣質，並形塑心形象徵永恆的愛與忠誠；對比性極強的黑漆條紋與明亮白鑽，展現現代自由風格的斑馬特性；有著螺旋狀雕塑型態的大彎角羚，則主要運用枕形鑽石搭配鑲鑽白金的旋扭線條，閃爍耀眼光芒並勾勒出珠寶靈動線條。時間：即日起至9月18日限時展出（採邀請制）地點：台北101購物中心