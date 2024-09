林熙蕾戴De Beers八千萬珠寶霸氣現身！揭幕3.8億豔彩橘鑽戒來台

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲氣質女星林熙蕾佩戴Protection套組,一展獅子的華麗與霸氣。(圖/記者蕭涵云攝)

▲形塑長頸鹿花紋的Dignity套組,與優雅的林熙蕾十分搭襯。(圖/De Beers提供)

▲全場最貴的Dignity Masterpiece鑽石戒指,有著2.03克拉枕形切割豔彩橘鑽,訂價約新台幣386,850,000。(圖/記者蕭涵云攝)

▲Magnetism套組打造迷人豹眼,大膽的鑽石雙指嵌套式戒 指,鑽石總重5.03克拉,訂價約新台幣3,270,000。(圖/De Beers提供)

▲Tenderness藉兩條象鼻交織出心形,核心鑲嵌一顆0.74 克拉的心形切割粉紅鑽,象徵大象的溫柔。(圖/記者蕭涵云攝)

▲De Beers Jewellers全新Forces of Nature高級珠寶系列,台灣為亞太區巡展首站。(圖/記者蕭涵云攝)

▲2024全新Forces of Nature高級珠寶系列,來台展出8套共58件非凡臻作,為品牌有史以來規模最大。(圖/De Beers提供)

氣質女神林熙蕾今(10)日佩戴De Beers 近八千萬珠寶霸氣現身台北101,揭幕De Beers Jewellers 2024年度全新「Forces of Nature高級珠寶展」,亮相創作靈感源自非洲南部8種原生動物之8套共58件非凡臻作,其中一只3億8千6百萬的Dignity豔彩橘鑽石戒指為全場最貴亮點,更有多達11件作品已被收藏,圈粉實力雄厚。林熙蕾身穿一襲深藍色合身露肩晚禮服,首先佩戴超過4千萬的Forces of Nature高級珠寶系列Protection套組,以極具份量感的金珠裝飾和密釘鑲鑽項鍊,中央飾以一顆5.19克拉枕形切割濃黃彩鑽;搭配Protection鑽石雞尾酒戒指、鑽石嵌套式戒指、鑽石手環、鑽石垂墜式耳環,珍稀璀璨又華麗奪目地呼應獅子的霸氣與威嚴。自認比較像貓科動物的林熙蕾,覺得自己最像豹,「給人感覺有時慵懶神秘,卻又有很自我的一面」,還自比勾人豹眼可以看透人心。林熙蕾接著再換上超過3千萬的Dignity套組,飾以密釘鑲白鑽和色澤濃郁的褐色鑽石原石,打造三件式的鑽石流蘇項鍊,形塑長頸鹿花紋,最上方的短項鍊鑲有一枚重達3.33克拉的梨形鑽石,搭配同系列鑽石雞尾酒戒指、鑽石長耳環,讚頌長頸鹿高貴和壯麗。林熙蕾透露既自己喜歡長頸鹿的優雅、也欣賞獅子的野性;過去偏愛純淨經典白鑽的她,今天則被氣場強大的黃鑽驚艷。一只Dignity Masterpiece鑽石戒指,鑲有一顆來自Natural Works of Art系列2.03克拉的枕形切割豔彩橘鑽,搭配周圍褐色鑽石原石和抛光黃鑽,以抽象花紋象徵長頸鹿,總重4.83克拉,訂價約386,850,000,是為全場最貴亮點。而令林熙蕾印象深刻的豹眼,則啟發了Magnetism套組設計靈感,一雙豹眼選以欖尖形鑽石,再由橄欖綠鑽鑲於黑色鍍銠金屬中、並以兩行密鑲鑽石圍繞出輪廓,共譜野豹的迷人眼神。De Beers Jewellers全新Forces of Nature高級珠寶系列,探索源於動物王國的壯麗靈感,取材自非洲南部8種原生動物的非凡生命力,融合精湛的設計、珍稀美鑽和金工技藝,以超現代的雕塑感打造佩戴多變性的作品。繼6月份於巴黎高訂週首度發表後,台灣為亞太區巡展首站,展出8套共58件非凡臻作,為品牌有史以來所推出規模最大的高級珠寶系列。溫柔大象Tenderness套組則以兩條相互交織的象鼻,以流動線條展現柔美氣質,並形塑心形象徵永恆的愛與忠誠;對比性極強的黑漆條紋與明亮白鑽,展現現代自由風格的斑馬特性;有著螺旋狀雕塑型態的大彎角羚,則主要運用枕形鑽石搭配鑲鑽白金的旋扭線條,閃爍耀眼光芒並勾勒出珠寶靈動線條。時間:即日起至9月18日限時展出(採邀請制)地點:台北101購物中心