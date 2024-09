無痛換iPhone 16！「0元入手」3大電信資費一次看　最低月租費曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲iPhone 16 (128GB),中華電信最低月租1799元就能0元帶走,台灣大哥大則最低月租1599元可入手。(圖/美聯社/達志影像)

▲iPhone 16系列4款新機報到,規格、台灣售價一次看。(圖/NOWnews社群中心製)

蘋果秋季發表會今(10)日登場,最受萬眾矚目iPhone 16全系列機型也跟著曝光,許多果粉已經摩拳擦掌準備換機,而各大電信商也陸續公布針對iPhone 16的多元資費及優惠,其中iPhone 16 (128GB),中華電信最低月租1799元就能0元帶走,台灣大哥大最低月租1599元可入手,遠傳同樣最低月租1599元帶回家。中華電信針對iPhone 16全系列機型,提供多元資費與優惠,精采5G月繳1399元,享行動上網吃到飽、最大網內免費講,搭配購機方案(36個月),iPhone 16 Pro Max(256GB)專案價2萬6300元、iPhone 16 Pro(128GB)1萬8300元入手、iPhone 16 Plus(128GB)專案價1萬4300元、iPhone 16(128GB) 1萬1300元帶回家。優惠部分,凡購買iPhone 16全機型並申辦精采5G「1399元方案」,即贈Apple購物金2000元,申辦精采5G月繳1599元以上方案,最高享Apple購物金5000元。上述資費,舊機回收價加碼折2000元,並提供Hami Video 電視館首年免費優惠。iPhone 16全系列機型9月20日上午8時起於全台指定服務據點及網路門市同步開賣。📍月租1799元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)。📍月租2699元(租期48個月):iPhone 16 (128GB) 、iPhone 16 (256GB)、iPhone 16 (512GB) 、iPhone 16 Plus (128GB)、iPhone 16 Plus(256GB)、iPhone 16 Pro (128GB)、iPhone 16 Pro (256GB) 。📍月租2699元(租期36個月):iPhone 16 (128GB) 、iPhone 16 (256GB) 、iPhone 16 Plus (128GB) 。📍月租2699元(租期30個月):iPhone 16 (128GB) 。台灣大哥大公布iPhone 16系列購機資費,申辦月租1599元指定5G專案,約期48個月,最低0元帶走iPhone 16(128G);針對iPhone 16 Pro機型,搭配月租1599元指定5G專案,也可以千元帶走iPhone 16 Pro(128G)。iPhone 16全系列機型9月13日晚間8時起開放預購。申辦台灣大哥大多元5G指定資費搭購iPhone 16系列,享10大服務免費體驗,讓用戶暢享遊戲、追劇、聽音樂等娛樂生活。包含集結Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade及iCloud+的Apple One免費體驗3個月、App Store折抵金最高700元,以及MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費、HBO GO 3個月請你看、YouTube Premium最高前4個月免費優惠。📍月租1599元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)。📍月租1899元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)。📍月租2699元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)、iPhone 16 (256GB)、iPhone 16 (512GB)、iPhone 16 Pro (128GB)、iPhone 16 Pro (256GB)、iPhone 16 Pro Max(256GB)。📍月租2699元(租期36個月):iPhone 16 (128GB)。遠傳電信除同步蘋果官網開放預購,並公布優惠資費方案,只要月付1599元,iPhone 16就能0元起帶回家,而螢幕升級的iPhone 16 Pro,也只要7300元,不到萬元立即入手頂規機款。除此之外,遠傳更提供全方位的數位服務,不論是影音娛樂、網路安全與守護、數位生活好幫手及電信帳單代收等多樣化服務,包含遠傳friDay影音影劇暢看2個月、遠傳守護網旗下防駭心守護服務3個月免月租等。📍月租1599元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)。📍月租1799元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)。📍月租2699元(租期48個月):iPhone 16 (128GB)、iPhone 16 (256GB)、iPhone 16 (512GB)、iPhone 16 Plus (128GB)、iPhone 16 Plus(256GB)、iPhone 16 Pro (128GB)、iPhone 16 Pro (256GB)。📍月租2699元(租期36個月):iPhone 16 (128GB)、iPhone 16 (256GB)、iPhone 16 Plus (128GB)。📍月租2699元(租期30個月):iPhone 16 (128GB)。