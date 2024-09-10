江蕙爆出隱退內幕！費玉清脫口37字祝福　抗癌過程曝光粉絲噴淚

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▲費玉清今（10）日透過經紀人回應江蕙罹癌一事。（圖／微博）

▲江蕙小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

二姐江蕙今（10）日突然在社群上拋出震撼彈，曬出親筆信曝光自己2015年隱退的真實原因，證實自己當時已經罹癌，而江蕙在這9年努力抗癌，不僅歷經開刀化療、肺栓塞、大出血，最重要的嗓音還一度沙啞，才讓江蕙不得已，決定離開最愛的歌壇，消息曝光讓不少粉絲心疼落淚，而好友費玉清也讚賞好友相當堅強，更透過經紀人表示：「祝她從此一路坦途！」江蕙在親筆信中將自己這9年的經歷娓娓道來，指出自己原先以為在有生之年，可以一直唱歌給歌迷聽，沒想到卻在2015年「祝福」演唱會前夕，身體遭逢劇變：「最初我天真的自以為是，以為休息就會好轉，沒想到身體狀況並不如預期，更曝光自己每天都在面臨生死交關，讓粉絲十分心疼。對此，江蕙的好友「小哥」費玉清也透過經紀人發聲：「我認識的江蕙是一個很堅強的人，她也以堅強的意志克服了一切磨難，祝她從此一路坦途！」而江蕙也針對先前參與她「祝福」隱退演唱會的歌迷表示：「我知道我的『再出發』會有一些聲音，但經歷過下1秒不知是生、是死的生死關頭後，而疫情帶給全世界極大的震撼與遺憾，對看待事情就更加通透！那所謂的『聲音』，已不在乎、也不再重要了。」江蕙最後更提到當初力邀復出的兩位市長，「邁邁市長，我沒有忘記我們的約定哦！還有蔣市長，您的歌聲也不錯！」還提到圈內好友的金句名言「人生只有一次」，讓她有勇氣，起念化為動力再出發。