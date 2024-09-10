傳小楊哥出軌內幕！前助理爆料逼沫沫墮胎、拒付300萬把人送去關

江蕙爆出隱退內幕！費玉清脫口37字祝福　抗癌過程曝光粉絲噴淚

記者施以慧／綜合報導

▲江蕙（左）今（10）日曝光自己9年前罹癌，導致她不得不離開歌壇，而好友費玉清（右）也透過經紀人發聲，給出37字祝福。（圖／喜歡音樂、翻攝自臉書）
▲江蕙（左）今（10）日曝光自己9年前罹癌，導致她不得不離開歌壇，而好友費玉清（右）也透過經紀人發聲，給出37字祝福。（圖／喜歡音樂、翻攝自臉書）
二姐江蕙今（10）日突然在社群上拋出震撼彈，曬出親筆信曝光自己2015年隱退的真實原因，證實自己當時已經罹癌，而江蕙在這9年努力抗癌，不僅歷經開刀化療、肺栓塞、大出血，最重要的嗓音還一度沙啞，才讓江蕙不得已，決定離開最愛的歌壇，消息曝光讓不少粉絲心疼落淚，而好友費玉清也讚賞好友相當堅強，更透過經紀人表示：「祝她從此一路坦途！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
江蕙曬出親筆信　曝光隱退原因惹鼻酸

江蕙在親筆信中將自己這9年的經歷娓娓道來，指出自己原先以為在有生之年，可以一直唱歌給歌迷聽，沒想到卻在2015年「祝福」演唱會前夕，身體遭逢劇變：「最初我天真的自以為是，以為休息就會好轉，沒想到身體狀況並不如預期，更曝光自己每天都在面臨生死交關，讓粉絲十分心疼。

▲費玉清先前也被傳出將復出歌壇，姊姊恆述法師直言不可能，強調費玉清最後一次演唱會時，就有表示自己「不會再復出」。（圖／微博）
▲費玉清今（10）日透過經紀人回應江蕙罹癌一事。（圖／微博）
多年好友費玉清心疼了　透過經紀人脫口37字祝福

對此，江蕙的好友「小哥」費玉清也透過經紀人發聲：「我認識的江蕙是一個很堅強的人，她也以堅強的意志克服了一切磨難，祝她從此一路坦途！」而江蕙也針對先前參與她「祝福」隱退演唱會的歌迷表示：「我知道我的『再出發』會有一些聲音，但經歷過下1秒不知是生、是死的生死關頭後，而疫情帶給全世界極大的震撼與遺憾，對看待事情就更加通透！那所謂的『聲音』，已不在乎、也不再重要了。」

江蕙最後更提到當初力邀復出的兩位市長，「邁邁市長，我沒有忘記我們的約定哦！還有蔣市長，您的歌聲也不錯！」還提到圈內好友的金句名言「人生只有一次」，讓她有勇氣，起念化為動力再出發。

江蕙小檔案：

▲江蕙小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲江蕙小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

江蕙復出不只唱大巨蛋？喊話陳其邁「沒忘記約定」　有望高雄開唱

江蕙罹癌藏9年！費玉清「曾把她放重要位置」心疼：堅強克服磨難

江蕙罹癌前健康已亮紅燈！封麥後養生多年　友人大多不知情

江蕙宣布復出自爆「罹癌9年」！醫師曝3點最糟情況：會有生命危險

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生