中職／統一獅9：1大勝富邦悍將！古林睿煬5局狂飆8K　助隊止4連敗

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富邦悍將今（10）日在主場新莊迎戰統一7-ELEVEn獅，兩隊近期戰績都不盡理想，富邦近10戰拿下3勝7敗，而統一則是僅有2勝8敗。富邦在3局上靠著古林睿煬的暴投失誤取分，但首局下，面對統一王牌強投古林睿煬，富邦前2名打者葉子霆、周佳樂都敲出安打，可惜後面3名打者接連遭到解決，沒能攻下分數。3局上，許哲晏在2人出局後，敲出團隊首支安打，並趁機盜上二壘，但下名打者邱智呈，敲出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，雙方維持0：0平手。比賽3局下，5局上，統一發起反攻，在一、三壘有人的情況下，「小黑」邱智呈敲出右外野深遠的落地安打，一棒掃回2分，將比數改寫為2：1領先。古林睿煬在5局下遭遇控球亂流，連續投出2次四壞球保送，但隨後立刻回穩，將王苡丞、孔念恩三振出局，自己化解失分危機。統一在6局換上吳承諭接替登板，先發古林睿煬主投前5局被敲6支安打，僅失1分，並投出8次三振。但統一攻勢尚未停止，潘傑楷敲出中左外野方向飛球，蔡佳諺試圖撲街，沒能將球留在手套內，統一再跑回分數，加上打線火力十足，後段棒次的陳重羽、許哲晏單場都敲出雙安，而邱智呈雖然5打數只敲出1支安打，但貢獻3分打點，獲選為單場MVP。