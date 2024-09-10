中職／統一獅9：1大勝富邦悍將！古林睿煬5局狂飆8K　助隊止4連敗

富邦悍將今（10）日在主場新莊迎戰統一7-ELEVEn獅，兩隊近期戰績都不盡理想，富邦近10戰拿下3勝7敗，而統一則是僅有2勝8敗。富邦在3局上靠著古林睿煬的暴投失誤取分，但獅隊打線在比賽後半發威，邱智呈5局敲出2分超前安打，7局再攻下4分大局，且後續持續進帳分數，最終統一就以9：1大勝富邦，而古林睿煬則收下本季第9勝，高機率成為本季最速拿下10勝的本土投手。
古林睿煬狂飆8K 卻因暴投失分
首局下，面對統一王牌強投古林睿煬，富邦前2名打者葉子霆、周佳樂都敲出安打，可惜後面3名打者接連遭到解決，沒能攻下分數。3局上，許哲晏在2人出局後，敲出團隊首支安打，並趁機盜上二壘，但下名打者邱智呈，敲出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，雙方維持0：0平手。
比賽3局下，申皓瑋、董子恩接連從古林睿煬手中敲出安打，富邦攻上一、三壘，結果古林睿煬投出「挖地瓜」暴投，申皓瑋趁勢跑回本壘得分，富邦1：0領先統一。
5局上，統一發起反攻，在一、三壘有人的情況下，「小黑」邱智呈敲出右外野深遠的落地安打，一棒掃回2分，將比數改寫為2：1領先。古林睿煬在5局下遭遇控球亂流，連續投出2次四壞球保送，但隨後立刻回穩，將王苡丞、孔念恩三振出局，自己化解失分危機。
富邦失誤開啟大局 統一猛攻不止
統一在6局換上吳承諭接替登板，先發古林睿煬主投前5局被敲6支安打，僅失1分，並投出8次三振。而富邦則由江國豪上場中繼，不過在7局上遭遇二、三壘有人危機，邱智呈敲出內野彈跳球，葉子霆發生守備失誤，統一再跑回2分。
但統一攻勢尚未停止，潘傑楷敲出中左外野方向飛球，蔡佳諺試圖撲街，沒能將球留在手套內，統一再跑回分數，加上陳鏞基敲出帶有1分打點安打，統一單局就灌入4分，取得6：1領先。
面對富邦牛棚，獅軍打線不手軟，在8、9局又靠著安打串連，以及林培緯炸裂的生涯首轟取分，終場以9：1擊敗富邦。打線火力十足，後段棒次的陳重羽、許哲晏單場都敲出雙安，而邱智呈雖然5打數只敲出1支安打，但貢獻3分打點，獲選為單場MVP。
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首局下，面對統一王牌強投古林睿煬，富邦前2名打者葉子霆、周佳樂都敲出安打，可惜後面3名打者接連遭到解決，沒能攻下分數。3局上，許哲晏在2人出局後，敲出團隊首支安打，並趁機盜上二壘，但下名打者邱智呈，敲出內野滾地球，在一壘前遭到刺殺，雙方維持0：0平手。
比賽3局下，申皓瑋、董子恩接連從古林睿煬手中敲出安打，富邦攻上一、三壘，結果古林睿煬投出「挖地瓜」暴投，申皓瑋趁勢跑回本壘得分，富邦1：0領先統一。
5局上，統一發起反攻，在一、三壘有人的情況下，「小黑」邱智呈敲出右外野深遠的落地安打，一棒掃回2分，將比數改寫為2：1領先。古林睿煬在5局下遭遇控球亂流，連續投出2次四壞球保送，但隨後立刻回穩，將王苡丞、孔念恩三振出局，自己化解失分危機。
富邦失誤開啟大局 統一猛攻不止
統一在6局換上吳承諭接替登板，先發古林睿煬主投前5局被敲6支安打，僅失1分，並投出8次三振。而富邦則由江國豪上場中繼，不過在7局上遭遇二、三壘有人危機，邱智呈敲出內野彈跳球，葉子霆發生守備失誤，統一再跑回2分。
但統一攻勢尚未停止，潘傑楷敲出中左外野方向飛球，蔡佳諺試圖撲街，沒能將球留在手套內，統一再跑回分數，加上陳鏞基敲出帶有1分打點安打，統一單局就灌入4分，取得6：1領先。
面對富邦牛棚，獅軍打線不手軟，在8、9局又靠著安打串連，以及林培緯炸裂的生涯首轟取分，終場以9：1擊敗富邦。打線火力十足，後段棒次的陳重羽、許哲晏單場都敲出雙安，而邱智呈雖然5打數只敲出1支安打，但貢獻3分打點，獲選為單場MVP。