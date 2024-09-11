柯文哲案挨批違反偵查不公開　媒體人籲檢方適時公開、避免對立

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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押禁見，民眾黨則質疑，檢方違反偵查不公開原則，頻頻放話給特定媒體。對此，媒體人黃暐瀚今（11）日則喊話，民眾有知的權利，媒體致力於追求真相，呼籲偵查應適度公開。黃暐瀚指出，據「刑事訴訟法」第245條第一項：「偵查，不公開之」，另「偵查不公開作業辦法」第八條第一項第一款：「對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要」。黃暐瀚認為，像柯文哲被收押這麼震撼社會的大事，檢方其實早該主動「適度公開、更多說明」，告訴社會各界「為什麼辦」、「為什麼押」。黃暐瀚提到，據「偵查不公開作業辦法」第五條第一項：「應遵循偵查不公開原則之人員，指檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員」，而媒體並不是「訴訟關係人」，不在「被限制之列」，所以如果真是檢方洩漏偵辦機密給媒體，媒體基本上沒事，但洩漏的人如果是「訴訟關係人」，則會有洩密之責。黃暐瀚提到，「洩密」不應該，重大案件「說明不足」也不妥適，遇上重大案件時，請檢方應採用「偵查不公開作業辦法第八條」之規定，適度公開，避免社會對立，民情躁動。