LINE電腦版「不能視訊、打電話」終於修復！更新至9.3最新版可解

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▲LINE官方之前發出聲明，LINE 電腦版有問題，如果同樣遇到災情，建議可以更新到最新版本，應該可以獲得解決。（圖／翻攝官網）

從5月開始LINE電腦Windows就陸續出現狀況，有網友發現無法用電腦版的LINE視訊和通話，官方6月時有在官網上認了確實出現問題，該問題困擾了用戶數個月，終於有解了！根據LINE官方表示：「LINE電腦版9.3版本已釋出，有遇到此問題的Windows用戶可前往更新。」如果電腦版LINE有問題的人可以試著更新上去應該可以獲得解決。LINE月前電腦版爆發嚴重災情，使用Windows作業系統上的電腦，若LINE版本為 9.0.0以上會出現「無法接聽電話、無法視訊」的狀況，當時《NOWnews》實際用LINE 9.0.1版本進行測試，確實無法正常使用，系統會出現「無法通話，請再播一次」的訊息，同時也無法接聽好友來電，視訊和群組通話也都是一樣的問題。針對電腦版無法通話的狀況，當時官方也認了，在官網上發出聲明表示「正在進行調查中」，同時明確點出在Windows版LINE 9.0.0以上版本目前可能發生的問題包含，無法進行語音、視訊通話，也不能群組通話，且在「設定」＞「通話」頁面內的麥克風等項目持續顯示讀取中而無法完成處理等。經過數個月，LINE終於修復完成，根據官方表示，如果使用Windows電腦，LINE版本為9.0.0的用戶，若發生通話異常、無法視訊等，修正此問題的LINE電腦版9.3版本已釋出，有遇到此狀況的Windows用戶可前往更新。