挺柯文哲！民眾黨全台開講9月還有9場　經費黨部出「很正常」

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民眾黨主席柯文哲陷京華城弊案遭收押禁見，民眾黨發動全台開講力挺主席戰清白！發言人李頂立今（11）日公布初步安排場次，光是9月就還有9場要舉辦，地點囊括雙北、金門、宜蘭、基隆跟花蓮，可說是遍地開花。至於舉行地方開講的活動經費，李頂立則強調「很正常」，就是由黨部支出。李頂立今天轉述黨中央委員會決議表示，民眾黨初步規劃9-10月全台開講場次，中、小型跟室內客廳會都有。繼8日濟南路大型集會之後，13日會先在新莊體育場舉行戶外開講，14日也分別在嘉義市、屏東縣舉行兩場，這兩個月全台「遍地開花」。記者追問，這次舉行開講的活動經費來自哪裡？李頂立則強調，黨部會支付，經費來源「都很正常」。另一位發言人吳怡萱今天也針對桃園市議員于北辰爆料，說有前民眾黨張姓黨員提供黨內資料給他，還說張姓黨員服役時曾在于北辰部隊。吳怡萱則指出，該位黨員已經發影片澄清，他現在人在加拿大，黨員證的照片是被盜用。吳怡萱大酸于北辰，不需要210%的查證，只要爆料前做到百分百查證就足夠。