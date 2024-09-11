20分鐘充滿80%　中油MIT電動機車電池進軍台南

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台灣中油公司自行研發專利軟碳負極材料，導入MIT國產電動機車電池，可在20分鐘內充滿八成電量。中油今（11）日首次進軍台南市提供機車換電服務，初期預計設立22個換電站，共同攜手推動低碳二輪運具發展。中油去年推出軟碳電池，榮獲2023台灣精品獎銀質獎肯定，國產自製率高達8成5以上，且具備「快、長、高」即快充、長壽命及高安全性三大特性。中油進一步說明，快充型換電系統可在20分鐘之內充滿80%電量；在快速充電的情況之下，仍能保有高於業界平均的3500次以上的循環壽命；而電池在充電過程溫度升高幅度比較小，低溫升的特性，也提高換電安全性。中油推出的換電服務採「車電分離」商業模式，讓機車廠商能全心投入車輛研發及製造，中油提供電池材料製作電池，讓消費者能以更合理的價格購車，並依需求彈性選擇電池租賃費率，提高選換電動運具之意願。