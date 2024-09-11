晚安小雞首度公開赴柬埔寨真正原因！已入獄半年　稱負債累累

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▲爭議網紅「晚安小雞」（陳能釧）今年二月飛往柬埔寨拍造假影片。（圖／取自Hun Many 臉書）

網紅晚安小雞與阿鬧今年初跑到柬埔寨拍被詐騙集團毒打的造假影片，引發柬埔寨政府震怒，兩人落網後已入獄半年，本月9日他公開手寫信，首度公開當初前往柬埔寨造假的原因，也引起粉絲湧入他的臉書專頁留言。晚安小雞今年二月直播，聲稱夜闖柬埔寨詐騙園區卻遭到突襲毒打。不過經當地警方介入追查，發現晚安小雞與同夥「阿鬧」散佈不實訊息，逮捕2人並火速判處2年有期徒刑，轉眼間已過去半年，9日晚安小雞的官方臉書上傳他的手寫信，並祝福大家「中秋節快樂」。手寫信中晚安小雞表示，這次的事件在經濟方面造成慘痛負債，而他當初執意飛到柬埔寨拍造假影片，是想讓流量和粉絲快速增長，沒想到會付出慘痛的代價，甚至還因此負債。全文如下：「我是小雞，祝所有的哥姐中秋節快樂！小雞已進來半年了，不知道你們有沒有對我有一點點一滴滴一媽媽一絲絲的想念。這次的事，我知道我讓很多人失望，我現在也不方便多說，我對喜歡我的粉絲、家人、朋友...以及被我連累的人，深感歉意尤其是愛婆。很多人都怪她知情不報，當初她真的只知道我要去柬埔案埋險，很多的內情她是真的真的不知道，很多人怪她讓我去，從我決定要去時，她就百般阻攔我去，但我那時不聽勸，死活都要去，心急的想方設法去，哥姐是知道的！」他接著提及當初拍造假影片的原因：「當我決定想完成一件事，小雞就想去完成它，為什麼當初為何我不顧家人與粉絲反對，一心決意要去？還記得那時小雞的粉專剛回來嗎？在流量低迷的重建期，我唯一想到能讓人數，快速回升的方法，這個方法既危險又是唯一的方法，但結局是我錯了。」他說：「我受苦受難我都不怕，因為那是我自找的。但愛婆卻要陪著我承受這一切...我出事後，在台灣很多人選擇與我切割，甚至落井下石，這些我都不會怪他們,畢竟人都會先想到自保，很多人選擇離開小雞,在谷底時，那種人情冷暖...。」他也稱此事件讓他負債，「老實說，這次的事不僅時間上付出慘痛的代價，在經濟方面也損失慘痛還負債。或許這是上天給我的考驗及磨練，讓我跌倒這麼多次。小雞回去後也一定會好好的做直播，不再讓任何人擔心，好好努力的賺錢買房，我還欠愛婆、老媽、孩子們一個避風港，讓我的家人下半辈子無憂無慮，這是我唯一出去後能做的，彌補那不曾離開過我的女人。」