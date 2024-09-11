幻象飛官生還幕後功臣是他！管碧玲曝負傷緝毒英雄病床上忙調度

空軍幻象2000戰機昨晚在新竹外海失事，總統賴清德上午前往探視生還飛官謝沛勳前，府方透露將一併探視日前跳艇時不慎滑倒的海巡隊長。當時大家不解兩人有何關係，事後海委會主委管碧玲才揭露，這位隊長竟是昨晚搜救任務的幕後功臣！他不顧自己還躺在病床上，透過手機指揮調度救援任務到凌晨一點多，直到謝沛勳被送到和自己同一家醫院、確定無大礙才放心。
總統賴清德今（11）日上午10時抵達梧棲童綜合醫院，探視歷劫歸來的幻象2000飛官謝沛勳。事前府方表示，台中海巡隊隊長陳慶昌9月5日在台中港錨地執行專案勤務，跳艇時不慎滑倒，被送往梧棲童綜合醫院，因左小腿骨折實施手術治療後住院中，總統將一併探視。
當時眾人皆不解，一個是空軍飛官、一個是海巡隊長，賴清德為何一起探視兩名傷患？事後總統府未多解釋，直到海委會主委管碧玲下午在臉書揭露此事，大家才知道，躺在病床養傷的海巡隊長，竟是這次搜救的幕後功臣，更是一位緝毒英雄！
管碧玲說，陳慶昌是第一線部隊的指揮官、日前親力親為緝毒，登上小艇時遭受湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折，是不折不扣的緝毒英雄！
即便還在養傷中，這位緝毒英雄昨晚仍在病床上透過手機，指揮調度海上搜救任務到凌晨一點多，為國家盡心盡力的精神，令人感動！總統賴清德今早趕至醫院慰勉飛官謝沛勳，連帶探望台中海巡隊長陳慶昌。管碧玲指出，今天一個飛官在空難中生還、一個海巡在緝毒中受傷，「國軍、海巡上天下海保衛國土、用生命保護我們，真的謝謝國軍、謝謝海巡」。
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當時眾人皆不解，一個是空軍飛官、一個是海巡隊長，賴清德為何一起探視兩名傷患？事後總統府未多解釋，直到海委會主委管碧玲下午在臉書揭露此事，大家才知道，躺在病床養傷的海巡隊長，竟是這次搜救的幕後功臣，更是一位緝毒英雄！
管碧玲說，陳慶昌是第一線部隊的指揮官、日前親力親為緝毒，登上小艇時遭受湧浪襲擊，導致左腿脛骨碎裂、腓骨骨折，是不折不扣的緝毒英雄！
即便還在養傷中，這位緝毒英雄昨晚仍在病床上透過手機，指揮調度海上搜救任務到凌晨一點多，為國家盡心盡力的精神，令人感動！總統賴清德今早趕至醫院慰勉飛官謝沛勳，連帶探望台中海巡隊長陳慶昌。管碧玲指出，今天一個飛官在空難中生還、一個海巡在緝毒中受傷，「國軍、海巡上天下海保衛國土、用生命保護我們，真的謝謝國軍、謝謝海巡」。
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