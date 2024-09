特企／EVA貳號機悠遊卡曝光　鮮紅外型+眼睛發綠光超吸睛9/13預購

我是廣告 請繼續往下閱讀

「荷包補不完計畫」持續進行!日本動畫神作《新世紀福音戰士》(簡稱EVA)即將迎來30週年紀念,延續去年爆款「初號機悠遊卡」熱潮,由FIRM 369品牌取得日本khara官方授權設計製作,今年再次推出全新款「新世紀福音戰士貳號機立體造型悠遊卡」,以及「金屬塗裝版初號機+貳號機悠遊卡」套組亮眼登場,於Be come true及各大玩具經銷通路預購,消息一出立即振奮廣大粉絲!近期,台灣網路上掀起了一股「動漫文藝復興」熱潮,許多動漫迷分享對經典動漫的珍貴回憶,對於重啟和新作的動畫引發不少的討論。其中《新世紀福音戰士》(簡稱EVA)在動畫界的影響力非同小可,即使EVA故事已寫下史詩完結,庵野秀明導演與khara團隊帶來宏偉世界觀,培養出一批死忠的EVA信徒。去年3月《EVA》首次授權 FIRM 369 推出的「新世紀福音戰士初號機立體造型悠遊卡」在網路上造成一波熱烈預購與迴響。今年適逢EVA 30週年,更推出新款:由 EVA 人氣角色「式波·明日香·蘭格雷」駕駛之「貳號機」造型悠遊卡,即將進攻台灣EVA市場。為完整還原「新世紀福音戰士新劇場版:破」中的貳號機,FIRM 369品牌與khara團隊多次來回監修、從造型輪廓到塗裝細節都盡可能的一比一的忠實還原貳號機造型。為完整還原「新世紀福音戰士新劇場版:破」中的貳號機,FIRM 369品牌與khara團隊多次來回監修、從造型輪廓到塗裝細節都盡可能的一比一的忠實還原貳號機造型。這是以EVA量產為前提製造的先行量產機,其特徵為紅色的機體和四隻眼睛,貳號機無論在EVA世界,或是全球動漫粉絲心目中皆佔據極為重要的地位。慶祝EVA 30週年,FIRM 369 今年特別推出限定「同步率100%套組」,此套組包含「金屬塗裝版」的「初號機悠遊卡+貳號機悠遊卡」,延續去年爆款造型的初號機經典紫+螢光綠,以及貳號機紅+黃配色,添加一層質感金屬效果。此套組將帶粉絲重溫對戰使徒時,同步率100%的經典劇情,去年沒搶到初號機悠遊卡的粉絲,或是蒐集各式EVA藏品的信徒們,可以趁此機會一次入手兩款EVA悠遊卡!「新世紀福音戰士貳號機立體造型悠遊卡」售價為新台幣890元;「同步率100%套組」售價新台幣1,680元,預購期間至9月13日12點至10月6日截止;。兩款商品都能在 Be come true 平台與各大玩具經銷通路預購,EVA粉絲不要錯過。