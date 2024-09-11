李珠珢將來台灣發展？IG兩舉動洩密　曾傳遭排擠韓網友無奈澄清

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▲李珠珢憑藉三振舞一炮而紅。（圖／李珠珢 IG）

▲眼尖網友發現李珠珢把行程刪除、沒和經紀公司互相追蹤，進而猜測她可能要來台灣發展。（圖／李珠珢 IG）

▲有傳言李珠珢在韓國因為太紅被排擠，韓國球迷澄清沒這種事情。（圖／Threads）

KBO韓國職棒起亞虎啦啦隊員李珠珢，憑藉一首「三振舞」大爆紅，掀起一陣模仿潮，連藝人們都紛紛跟上，7月她來台灣參加富邦悍將主題日，收服了大票台灣球迷的心，喊話她也跟上李多慧、南珉貞等人的腳步來台灣發展，她回韓國後更是對台灣讚不絕口。最近有人發現她的IG刪除了在韓國球隊行程的精選動態、又和自己的經紀公司互相取消追蹤，大家開始猜測她是否真的要進軍台灣了？李珠珢為了讓粉絲可以知道她的上班時間，在IG上的設有寫著詳細行程的精選動態，然而近日有眼尖網友發現，她已經把紀錄每個月行程的精選動態悄悄刪除，和所屬經紀公司「apex_cheerleader」目前也沒有互相追蹤。不過網友也補充，很多現役啦啦隊員也都是沒有追蹤的狀態，即便如此大家還是認為李珠珢來台灣發展不無可能，底下討論非常熱絡。李珠珢出生於2004年，才剛滿20歲的她，曾被說過長得像韓國女團IVE成員安俞真，還有著「啦啦隊的俞真」的稱號，曾被爆出因為太紅遭到排擠，8月在韓國只跳了4場比賽。不過有韓國職棒球迷對此直言：「拜託，韓國棒球粉對啦啦隊沒什麼興趣，除了IG上專門拍啦啦隊的人以外，只為了看啦啦隊去看比賽的真的是少數，李珠珢根本沒有被排擠也沒什麼被罵，韓國球迷只有在意棒球而不是啦啦隊，啦啦隊不能比球員有名也不是什麼潛規則，不要再散一堆假資訊了！」而7月李珠珢從台灣返回韓國後，就有韓國職棒內部人士爆料，李珠珢說自己很想念台灣的環境和文化，球迷對她十分熱情並大力支持，讓她對台灣非常有好感，回去後說到台灣都是滿滿的稱讚，讓她的粉絲十分擔心她也會順勢跟著前往台灣發展。