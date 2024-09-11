買iPhone 16被酸只剩信仰！老果粉真的離不開蘋果「一關鍵」

蘋果昨（11）日正式發表iPhone 16系列，可算是近年最具誠意的一年了，外觀上對蘋果來說已經是很大的突破，數字版的iPhone 16和iPhone 16 Plus直接給好給滿了，搭載了A18晶片、支援AI、有相機控制鍵等，對果粉來說可以滿足，但外界依舊有聲音，認為今年依舊在「擠牙膏」，買蘋果只剩信仰，甚至反問果粉是否有可慮跳槽Android系統，此文一出，釣出不少老果粉，有人認為就是「生態系太完美」。
iPhone 16發表後果粉嗨認為有不少突破，但有網友不禁感嘆發文，認為當初iPhone 4風風光光問世，系統流暢、畫面精細，功能直接把Android打趴，在當時Android唯一的優勢只剩下「價格」，現在卻對於蘋果新機更新無感，直言60Hz的螢幕還要賣三萬，反觀安卓就算是5000元價位的手機都有90Hz，覺得蘋果獨有只剩Airdrop，反問果粉，接下來會跳到安卓嗎？
此文一出後有網友認為「果粉就是坐井觀天」，功能看似落後安卓，覺得蘋果一直在吃老果粉豆腐，有網友表示「AirDrop對我來說不是必要，都用LINE代替了，下一支應該會用Pixel」，而三星的夜拍照功能超強，被譽為「演唱會神器」更是推動果粉跳槽。
當然還是有一票人堅守蘋果陣營，覺得安卓旗艦價格也跟蘋果看齊了，雖然有人被安卓拍照功能迷惑，認為規格很吸引人而跳槽，但實際使用後覺得整合度不夠好，反而又再度回去蘋果懷抱。而多數人離不開蘋果，主要因為大多為「生態圈太完美」，從手機、電腦、手錶、耳機等串連起來相當方便，直言「離不開蘋果全家桶」，覺得買蘋果就是「買系統」。
以記者實際使用的經驗來看，因經常有換手機和傳遞檔案的需求，手機轉換的便利性和穩定性會是選擇手機的主要原因，在iPhone 3GS、iPhone 4的年代裡還會在兩個系統中游移擺盪，但隨著蘋果生態圈的產品持續擴大， Apple Watch可以直接解鎖iPhone、Mac電腦，iPhone上的資料可以直接傳送到Mac系統的電腦，不用找網路連上LINE，備忘錄的資料能互通，像是在iPhone或是iPad上的使用備忘錄製作筆記可以同步到Mac電腦，不需要透過LINE或是Email傳資料，打開電腦即可作業。
此外，透過iCloud還能完整備份電腦桌面資料，iPhone上就能直接遠端捉取電腦上的檔案，對於常常在不同裝置使用的人來說，「完整無縫串連」會是離不開蘋果的一大原因。確實帳面上的功能都顯的有點落後，以今年的iPhone 16最大的亮點「拍照控制」按鍵來說，其實SONY早好多年就有實體的拍照快捷鍵，但也只有蘋果能夠整合的最完整、順暢，確實正如網友說的「早就被生態圈綁死了」。
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此文一出後有網友認為「果粉就是坐井觀天」，功能看似落後安卓，覺得蘋果一直在吃老果粉豆腐，有網友表示「AirDrop對我來說不是必要，都用LINE代替了，下一支應該會用Pixel」，而三星的夜拍照功能超強，被譽為「演唱會神器」更是推動果粉跳槽。
當然還是有一票人堅守蘋果陣營，覺得安卓旗艦價格也跟蘋果看齊了，雖然有人被安卓拍照功能迷惑，認為規格很吸引人而跳槽，但實際使用後覺得整合度不夠好，反而又再度回去蘋果懷抱。而多數人離不開蘋果，主要因為大多為「生態圈太完美」，從手機、電腦、手錶、耳機等串連起來相當方便，直言「離不開蘋果全家桶」，覺得買蘋果就是「買系統」。
以記者實際使用的經驗來看，因經常有換手機和傳遞檔案的需求，手機轉換的便利性和穩定性會是選擇手機的主要原因，在iPhone 3GS、iPhone 4的年代裡還會在兩個系統中游移擺盪，但隨著蘋果生態圈的產品持續擴大， Apple Watch可以直接解鎖iPhone、Mac電腦，iPhone上的資料可以直接傳送到Mac系統的電腦，不用找網路連上LINE，備忘錄的資料能互通，像是在iPhone或是iPad上的使用備忘錄製作筆記可以同步到Mac電腦，不需要透過LINE或是Email傳資料，打開電腦即可作業。
此外，透過iCloud還能完整備份電腦桌面資料，iPhone上就能直接遠端捉取電腦上的檔案，對於常常在不同裝置使用的人來說，「完整無縫串連」會是離不開蘋果的一大原因。確實帳面上的功能都顯的有點落後，以今年的iPhone 16最大的亮點「拍照控制」按鍵來說，其實SONY早好多年就有實體的拍照快捷鍵，但也只有蘋果能夠整合的最完整、順暢，確實正如網友說的「早就被生態圈綁死了」。