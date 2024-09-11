聲援柯文哲！國台辦：賴清德製造「綠色恐怖」、操弄司法

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民眾黨主席、前台北市長柯文哲近期因涉嫌圖利京華城案等官司纏身，前中國國台辦副主任王在希評論稱「台灣正式進入賴清德時代」，而週三（11）針對多起台海議題發聲的中國國台辦發言人陳斌華也批評，「賴清德政府上台後操弄司法製造『綠色恐怖』，未來必遭民意唾棄」。國台辦發言人陳斌華針對近期多項台海重大議題進行回應，期間有記者詢問關於民眾黨黨主席柯文哲遭羈押風波，陳斌華對此就批評，賴清德當局上台以來，一再操弄司法、行政等手段，公器私用，黨同伐異，在台灣社會大肆製造「綠色恐怖」。他指出，賴清德「目的是追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人士，以謀求一人、一黨之私利，並為其遂行台獨排除障礙。多行不義必自斃」，還說賴清德當局胡作非為，必遭民意唾棄。陳斌華再度強調，「『台獨』是歷史逆流，是絕路；統一是歷史大勢，是正道。不管台灣政局如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。