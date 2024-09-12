白襪距離成為史上最爛球隊已不遠！老闆發聲了：所有人都非常痛苦

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MLB美國職棒芝加哥白襪今（12）日在主場，又以4：6不敵來訪的克里夫蘭守護者，系列賽3連戰慘遭橫掃，目前戰績來到相當慘澹的33勝114敗，勝率僅0.224，距離成為大聯盟史上最爛球隊已不遠，而白襪今日在主場再度以4：6輸球，球隊目前在主場已吞下15連敗，顯然對於支持的粉絲相當難以接受。而白襪目前戰績為33勝114敗，恐怕將成為大聯盟史上最爛球隊，而此戰賽後白襪老闆Jerry Reinsdorf似乎也看不下去，透過球隊發表了以下聲明，他表示，「球隊當中的每個人，都對本賽季的結果非常不滿意，這是不言而喻的，。我們不是一夜之間到達這裡的，解決方案也不會在一夜之間出現。」「回首去年，我們做出了許多艱難的決定和改變，開始為未來的成功奠定基礎，而令我印象深刻的是，儘管經歷了一個歷史上相當困難的賽季，我們的球員和工作人​​員仍然每天繼續努力工作，並在球場上展現敬業且專業的態度。」Jerry Reinsdorf如此說到。