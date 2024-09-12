傳檢廉查扣「神秘保險箱」　吳靜怡：全面清查柯文哲家族資金流向

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，被羈押禁見，檢廉持續追查案情。柯文哲前幕僚、政治評論員吳靜怡今（12）日發文說，有媒體披露，檢廉赴第一銀行數間分行調閱紀錄，並查扣神秘保險箱，「看來這幾日檢調嗡嗡嗡，開始全面清查柯文哲嗡嗡嗡家族及親友的資金流向」。她狠酸「假老二流入真第一，保險套不住非法資金」。吳靜怡說，柯文哲在7月底時還大聲嗆說：「對啦圖利！哪個地方不合法？」又說「京華城案到現在為止也沒有人去查到什麼金流！」這兩句話的自信心，到底是來自沒這麼幹，還是早就幹好隱藏金流和串供的可能性？吳靜怡指出，保險箱雖然不會出現在公職人員財產申報查核，更能避免警方搜到。但檢調只要有法院搜索票，外表看似保險尊爵的保險箱還是要配合打開調查，在過去的案例中，銀行保險箱通常被用來存放高價值或重要的物品，包含像是未申報或非法來源的現金、股票和債券、數據儲存裝置、容易變現的貴重物品、重要文件、犯罪計畫或證據等。吳靜怡酸，一切要以無罪推定，媒體揭露是否為事實不能確認，但她也直言「年輕人，千萬別學壞啊！」透過很多報導可以推敲一些罪犯的犯罪邏輯，但柯文哲、陳佩琪這對夫妻說詞反覆又愛大放闕詞的被告人和證人，真的是世紀奇葩，全台灣彷彿都免費訂閱了柯家人驚世鉅作，天天追劇。