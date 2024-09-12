「小草紛紛回頭了！」　醫生曝淒涼畫面：民眾黨顯露敗象最好證明

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民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押，同為台大出身的醫師、台灣醫事法律學會執行長羅浚晅指出，對柯文哲支持者來說，在柯被羈押的最危難之際，應是傾巢而出，但民眾黨窮盡一切洪荒之力，卻只能動員出不到總統大選得票數千分之一的人數，這就是民眾黨顯露敗象的最好證明，「小草們已經紛紛醒悟、回頭了」。羅浚晅在臉書表示，這幾天在門診，陸續有許多父母親跟他分享，小孩子好像「醒了」，從原先全心全意支持柯文哲，甚至會因為意見不合，就和家人惡言相向，到如今不願意再看柯的新聞，不想讓人知道曾是柯粉。羅浚晅指出，柯文哲的影響力，在孩子間好像快速的消退，自稱是小草的年輕人，也正在迅速的減少中，曾經的白色浪潮，在這些孩子的口中，就像是做了一場夢一樣。羅浚晅提到，回想前幾天，民眾黨透過包車動員的方式，組織部惡言情勒的手段，將「最後的支持者」帶上了濟南路的街頭，現場人數稀落，大概3000多人，對比柯文哲在總統大選時曾經拿下的369萬多票，不免淒涼。他說，對柯文哲支持者來說，在這個Seafood遭到羈押的最危難之際，應該是傾巢而出，全面動員的關鍵時刻，但民眾黨窮盡一切洪荒之力，卻只能動員出不到總統大選得票數千分之一的人數，這就是民眾黨顯露敗象的最好證明，「小草們已經紛紛醒悟、回頭了」。羅浚晅感嘆，年輕人成為小草，是因為有一顆關懷社會、希望政治清明、國家更好的善良初心，可是，當這樣的一片真心誠意，突然發現，原來主席並不是真的示現菩薩，當他面對財團的金錢誘惑，他和家人墮落地比誰都徹底，當他接受四方的政治捐獻，他和家人貪婪地比誰都醜惡。羅浚晅細數，做假帳、看豪宅、買商辦、洗金流、犯貪瀆，這個曾經自詡「超越藍綠的政黨」，長期利用偏激、抹黑的二元話術，不問是非的和孩子們鬼扯瞎說，聰明的年輕朋友們不是傻瓜，他們當然會轉身遠離這些偏激罪惡的「邪門歪道」。羅浚晅呼籲，台灣社會並沒有柯文哲說的如此醜惡，許多「被剝奪感」其實是被加工催化，過度偏激的「善惡是非論」，對於年輕人的自我整合與心靈成長，早就產生了極大的傷害，敞開自我心胸、回歸價值追尋、重視理性思考，「我們應該給年輕朋友更大的空間，自在地參與公共事務」。羅浚晅提到，小草們過去受困於民眾黨封閉的資訊環境、二元固化的價值體系，如今多數都已夢醒，或許過程會有些痛楚，但這是重新回到現實的必要陣痛，曾經，看著孩子支持柯文哲，有苦難言的父母親們，如今終於也能放下心了，能夠重新與孩子好好對話，陪著他們一同關心政治，關心我們的社會生活，這是一件好事。