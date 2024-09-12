李珠珢遭直擊球場應援「擺爛」！結束1表情露餡　粉絲心疼發聲了

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▲李珠珢在球場上幾乎沒有笑容，表情顯得十分疲憊。（圖／내맘찍영 YouTube）

今年20歲的南韓啦啦隊新星李珠珢，目前任職於起亞虎啦啦隊，曾憑藉著「三振舞」爆紅，在7月分因來台應援而累積不少台灣粉絲，不過她近期被網友抓包疑似在起亞虎的團隊中過得不是很好，不僅8月份僅有3場應援，最近現身球場活動的狀態更是慘不忍睹，有粉絲直擊到她「沒靈魂」的應援畫面，疑似在「擺爛」，更在結束時嘆氣，讓粉絲十分心疼，直呼：「趕快來台吧！」李珠珢近日被拍到在球場應援的身影，只見她將頭髮紮成包頭，還戴上貓耳朵，臉上更是畫了亮片妝容，穿著紅白色的球衣和超短短褲，跟著音樂跳舞，不過卻鮮少露出笑容，甚至到後面一度面無表情。儘管李珠珢拿著應援棒，在舞步上並沒有落拍，不過她整個人卻有些有氣無力，感覺像只為了應付工作而跳，眼神裡也透露中滿滿的疲憊感。畫面一曝光，也讓網友相當心疼，更喊話要李珠珢趕快來台灣：「李珠珢繼續堅持下去」、「累了嗎」、「希望妳能夠開心應援」、「心裡想著大巨蛋應援嗎」、「快來台灣吧」、「台灣永遠歡迎你」「還是喜歡妳在台灣的笑容和靦腆，因為妳我才開始注意到啦啦隊女孩加油！」事實上，南韓的啦啦隊員們其實就經常面無表情地跳舞，因為南韓的應援文化與台灣不同，啦啦隊員的風采不能蓋過球員，更別說接代言或其他活動，加上在公司頻頻施壓下，讓南韓的啦啦隊成員出場跳舞時鮮少露出笑容，但李珠珢先前來台參加活動時卻能開懷大笑，韓國論壇點出也許是因為台灣的球迷太過熱情，打動了李珠珢，加上太多台灣粉絲敲碗要她來台，才讓她如此喜歡台灣。