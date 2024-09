冷熱兩樣情：泰勒絲創MTV獎輝煌紀錄　亞莉安娜幾乎全摃、缺席

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰勒絲以女王之姿出席本屆MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮。(圖/美聯社)

▲亞莉安娜今年在MTV音樂錄影帶大獎沒有多少斬獲。(圖/美聯社)

今(12日)舉行的MTV音樂錄影帶大獎(VMA)頒獎典禮,入圍名單上已是最大贏家的泰勒絲,一如預期在得獎名單上也是所向無敵,不但和巨星馬龍(Post Malone)合作的〈Fortnight 〉拿下年度MV大獎,自己也創下「個人演出身分獲獎最多」的新紀錄。但冷熱兩樣情,入圍7項最後只有〈we can't be friends (wait for your love) 〉最佳攝影勝出的亞莉安娜,乾脆不出席典禮,只先在社群網站上發文,表達對粉絲支持的感謝。泰勒絲不愧是樂壇天之驕女,各大頒獎典禮都是常勝軍,她目前在VMA以個人身分參與演出共獲得獎座總數為30座,雖然在總得獎項數和碧昂絲打平,可是美國權威娛樂刊物「綜藝報」報導,碧昂絲若把過去女團時期,或是和老公傑斯的合作獲獎排開不算,個人身分演出的獲獎數是26座,略遜於泰勒絲。泰勒絲堪稱新的VMA女王。她的《折磨詩人俱樂部》專輯,從宣佈到推出都是滿滿的話題,本屆VMA頒獎典禮有如她的主場。不過泰勒絲倒是在致詞時提到了「911事件」,因為頒獎當天除了是美國時間的9月11日晚上,典禮地點也在紐約的體育場,她坦言此事件雖然過了20多年,她還是會想到那些不幸失去生命的人,認為大家不要忘了他們,是此時此刻以及未來最重要的事。粉絲大讚她在典禮上這一番動人的致詞,展現了她的深度以及對頒獎時間與地點的敏感度。然而在頒獎典禮上,有人風光就會有人失意。同樣也是超人氣小天后的亞莉安娜,也算是本屆VMA多項入圍者,卻並沒有出席,只在社群網站上發文,表示她今年入圍多項的〈we can't be friends (wait for your love) 〉MV永遠會是她最感到驕傲、也最喜歡的作品,謝謝「天使粉絲」們對她和這支MV的大力支持。語意之中似乎暗示自己不會在頒獎典禮上亮相。和泰勒絲相同,亞莉安娜的感情生活也是各方關注焦點,但她卻鬧出「離婚後迅速無縫接軌疑似婚內出軌」的風波,形象上多少有點損傷。她今年秋冬有新片《魔法壞女巫》要推出,由於根據這20年來票房最好的超人氣百老匯歌舞劇改編,賣座成績備受矚目,既然即將在影壇成為焦點,樂壇頒獎典禮上一時吃癟,應該也不會過於影響亞莉安娜的心情。