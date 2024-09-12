冷熱兩樣情：泰勒絲創MTV獎輝煌紀錄　亞莉安娜幾乎全摃、缺席

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▲泰勒絲以女王之姿出席本屆MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮。（圖／美聯社）

▲亞莉安娜今年在MTV音樂錄影帶大獎沒有多少斬獲。（圖／美聯社）

今（12日）舉行的MTV音樂錄影帶大獎（VMA）頒獎典禮，入圍名單上已是最大贏家的泰勒絲，一如預期在得獎名單上也是所向無敵，不但和巨星馬龍（Post Malone）合作的〈Fortnight 〉拿下年度MV大獎，自己也創下「個人演出身分獲獎最多」的新紀錄。但冷熱兩樣情，入圍7項最後只有〈we can't be friends (wait for your love) 〉最佳攝影勝出的亞莉安娜，乾脆不出席典禮，只先在社群網站上發文，表達對粉絲支持的感謝。泰勒絲不愧是樂壇天之驕女，各大頒獎典禮都是常勝軍，她目前在VMA以個人身分參與演出共獲得獎座總數為30座，雖然在總得獎項數和碧昂絲打平，可是美國權威娛樂刊物「綜藝報」報導，碧昂絲若把過去女團時期，或是和老公傑斯的合作獲獎排開不算，個人身分演出的獲獎數是26座，略遜於泰勒絲。泰勒絲堪稱新的VMA女王。她的《折磨詩人俱樂部》專輯，從宣佈到推出都是滿滿的話題，本屆VMA頒獎典禮有如她的主場。不過泰勒絲倒是在致詞時提到了「911事件」，因為頒獎當天除了是美國時間的9月11日晚上，典禮地點也在紐約的體育場，她坦言此事件雖然過了20多年，她還是會想到那些不幸失去生命的人，認為大家不要忘了他們，是此時此刻以及未來最重要的事。粉絲大讚她在典禮上這一番動人的致詞，展現了她的深度以及對頒獎時間與地點的敏感度。然而在頒獎典禮上，有人風光就會有人失意。同樣也是超人氣小天后的亞莉安娜，也算是本屆VMA多項入圍者，卻並沒有出席，只在社群網站上發文，表示她今年入圍多項的〈we can't be friends (wait for your love) 〉MV永遠會是她最感到驕傲、也最喜歡的作品，謝謝「天使粉絲」們對她和這支MV的大力支持。語意之中似乎暗示自己不會在頒獎典禮上亮相。和泰勒絲相同，亞莉安娜的感情生活也是各方關注焦點，但她卻鬧出「離婚後迅速無縫接軌疑似婚內出軌」的風波，形象上多少有點損傷。她今年秋冬有新片《魔法壞女巫》要推出，由於根據這20年來票房最好的超人氣百老匯歌舞劇改編，賣座成績備受矚目，既然即將在影壇成為焦點，樂壇頒獎典禮上一時吃癟，應該也不會過於影響亞莉安娜的心情。