iPhone 16將開賣！CASETiFY手機殼、PHILIPS行動電源新品同步上架

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▲CASETiFY針對iPhone 16推出全新「Ultra 終極多功能背帶」，可以搭配同款手機殼使用，潮流感十足。（圖／官方提供）

▲ CASETiFY Bounce Odyssey 錶帶支援新一代 Apple Watch Series 10 與 Ultra 2。（圖／官方提供）

▲PHILIPS FunCube 2.0體積縮小，充電速度提升33%，且新增Apple Watch磁吸充電功能。（圖／官方提供）

蘋果iPhone 16系列即將在本週五（13）晚上8點開放預購，周邊配件商同步開賣新品。國際時尚配件品牌 CASETiFY針對新一代 iPhone 16 系列推出升級的「Ultra 終極防摔手機殼」，還有更輕薄的終極防摔手機殼，雙全國際代理的PHILIPS行動電源則正式發表新一代PHILIPS FunCube 2.0多合一行動電源，第二代體積縮小10%、充電速度提升33%，且新增Apple Watch磁吸充電功能，即日起開放預購，預購期間享有折扣。iPhone 16準備開放預購，換手機不要忘記手機殼，不然一個手滑，維修費可以能都破萬元。CASETiFY 在蘋果發表會結束後，隨即宣布為新一代 iPhone 16 系列推出升級版的Ultra 終極防摔手機殼，延伸四角的 Ultra 彈力保護角，還可搭配上全新的 Ultra 終極多功能背帶與耐用鋁製扣環，同時還有更輕薄的終極防摔手機殼。此外，隨著 Apple Watch Series 10 與 Ultra 2 新色的發表，CASETiFY 獨特的 Bounce Odyssey™ 錶帶宣布支援新機款，採用TPU 材質，能全方位包覆 Apple Watch ，並特別加高邊框與強化角提供極致防護效果。為搭配 iPhone 16 系列新一代 Ultra 終極防摔手機殼的創新設計，CASETiFY 亦推出多款終極系列穿戴配件，有鋁製 G 型扣環與耐用編織尼龍製成的「Ultra 終極扣環」可將手機掛在包包上，還有全新採用雙扣設計的「Ultra 終極多功能背帶」上市。除了保護殼之外，雙全代理的PHILIPS行動電源系列，正式發表新一代PHILIPS FunCube 2.0放心充多合一行動電源，自帶線從第一代的Lightning與Type-C縮減保留為Type-C，但仍隨附Type-C to Lightning創意轉接頭，保留10,000mAh大電量，但機身體積10%。行動電源上的USB-A充電孔支援22.5W與USB-C充電孔支援20W快充，自帶Type-C線相較前代提升到20W快充，充電速度增加33%，磁吸無線充電盤支援iPhone 12後的MagSafe磁吸無線充電，吸力比原廠行動電源更強化46%，並多增加Apple Watch磁吸充電功能。PHILIPS FunCube 2.0放心充不僅附贈萬國轉接頭，還首創1.5m的創意延長線配件，與萬國轉接頭一樣，都可快速扣上機身AC插頭。PHILIPS FunCube 2.0放心充定價2290元，預購優惠價1690元，即起開始預購，預計十一月上市，購買即贈Type-C to Lightning創意轉接頭與市價649元的PHILIPS多功能強光露營手電筒；另可加購1.5m創意延長線，原價499元，預購價299元。