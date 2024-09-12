中秋「柚子」不是人人都能吃！有服用「這7種藥物」易有不良反應

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳俊延總藥師提到，柚子與降血壓、降血脂、安眠等藥物併用，可能增加藥物不良反應發生機率。（示意圖／取自Pexels）

隨著中秋節的到來，月餅、烤肉、柚子都陸續出現，其中柚子雖然是水果，看起來無害，但臺北市立聯合醫院中興院區藥劑科總藥師陳俊延提醒，如果有慢性疾病，特別是有固定服用降血脂、降血壓以及安眠藥的患者，更需要忌口，因為柚子與特定的7種藥物一起吃的話，會增加藥物不良反應發生機率。中秋節家中或多或少會出現柚子，吃了鹹香的烤肉或是甜膩的月餅後，撥一顆柚子來吃去油解膩。但可不是人人都可以吃的，陳俊延提到，柚子與某些藥物併用，可能增加藥物不良反應發生機率。像是某些降血壓藥、抗凝血藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑、statin類降血脂藥等，因此建議正在服藥的民眾，柚子吃兩三口淺嚐即止，絕對不要大量食用，要是是有腎功能不良的病人，藥物血中濃度較不穩定，則不建議食用。藥師解釋，柚子因含有「呋喃香豆素(furanocoumarin)」成分，在人體會不可逆地抑制肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4，因為此代謝酵素和許多藥物代謝有關，若人體同時有呋喃香豆素和藥物在代謝時，就可能使藥物在血中濃度升高，而增加藥物不良反應的機率。特別要注意的是，抑制藥物代謝的作用因人而異，可能長達數小時甚至二到三天，即使吃完柚子隔2-4小時也無法完全避免。腎功能不良的病人，服用慢性疾病用藥更要考慮藥物排除體外的速率，若是飲食突然改變，疾病控制可能會有變化。1 降血脂藥：頭痛、腸胃道不適、肌肉痛、橫紋肌溶解、深色尿、肝毒性等等。2 降血壓藥：姿勢性低血壓、周邊水腫、頭痛、心跳加快等。3 抗心律不整藥：QT波延長及多型性心室性心律不整等問題。4 抗血栓藥：藥物效果變差、也可能出現暈眩、四肢麻木等情況。5 抗癲癇藥：可能出現某些過敏性反應，如：紅疹、嘴唇腫、發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍、眼睛不適等。6 免疫抑制劑：增加頭痛、電解質失衡、血壓增加、癲癇、腎毒性。7 鎮靜安眠藥：嗜睡、眩暈、中樞抑制等。