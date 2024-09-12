陳智菡切割眾望、許甫卻有密碼　簡舒培：他們來毀滅民眾黨的？

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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，柯在卸任市長後所成立的台北市台灣眾望關懷基金會也被質疑是小金庫洗錢，民眾黨立院黨團主任陳智菡切割基金會，但許甫卻稱有基金會密碼。對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，許甫、陳智菡夫妻截至目前的所有操作，讓人懷疑這對夫妻是不是特地來毀滅民眾黨的？簡舒培在臉書PO文表示，柯文哲人在看守所，民眾黨卻持續失火，陳智菡先是想拖新竹兒童醫院下水卻直接翻船後，柯文哲設立的「台灣眾望關懷基金會」又爆出金流不明。面對外界質疑，陳智菡這次選擇切割，聲稱「眾望基金會是獨立的基金會，跟民眾黨沒有關係，沒辦法回應」，看起來四平八穩的回應，沒想到馬上又被打臉。簡舒培指出，大家應該還記得8月30日檢廉搜索柯文哲住處跟辦公室那天，媒體都拍到黃珊珊出現在台玻大樓的柯文哲辦公室，卻因為沒有鑰匙進不去，只好急call許甫來開門。而現場的畫面，也被四叉貓抓包，許甫開門畫面明顯可見單位號碼是「A2」，也就是眾望基金會的所在地，針對被抓包，許甫的說法是，柯文哲辦公室沒有鑰匙，是門禁感應設施，當天他是詢問柯文哲辦公室幕僚得到密碼才能進入，直播畫面的他是看著手機訊息輸入密碼。簡舒培說，不說還好，越說越暴露許甫跟陳智菡夫妻就是兩個大雷包。很簡單的兩個問題，既然知道誰手上有密碼，許甫為什麼不讓該幕僚把密碼給人在現場的黃珊珊？或是直接把密碼傳給黃珊珊？難道懷疑黃珊珊會洩密？還是單純要排擠黃珊珊？即使是密碼鎖，如果民眾黨跟眾望基金會沒有密切的關係，憑什麼把密碼給許甫而不是找基金會的人來開門？誰會沒事就會把辦公室密碼交給關係不密切的人？簡舒培表示，民眾黨這種想切割卻打臉的事蹟一大堆，先前揭露木可公司還沒向台北市商業處申請停業，民眾黨秘書長周榆修說「木可是私人公司，怎麼會來問民眾黨？」彷彿忘了幾個禮拜前代替木可宣布停業的，就是民眾黨發言人吳怡萱，場景也是民眾黨召開的記者會；現在想切割眾望基金會，卻說不清楚為什麼眾望會放心的把密碼交給「沒有關係」的民眾黨副秘書長許甫。簡舒培直言，給香蕉至少能請得起猴子，但許甫、陳智菡夫妻每個月坐領30幾萬高薪，截至目前的所有操作，都讓人看不到30萬的價值，甚至讓人懷疑這對夫妻是不是特地來毀滅民眾黨的？