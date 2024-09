iPhone 16舊換新必看！2年前Pro回收價一夜暴跌3900、這支不收了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘋果 iPhone 7 Plus已經無法用Trade In方案。(圖/NOWnews資料照片)

▲iPhone 15 首度加入舊換新方案,回收價最高僅為23,600元。(圖/記者周淑萍攝)

蘋果iPhone 16系列本周五開放預購,蘋果官網Trade In舊換新價格同步換新,沒有意外,價格全部下修,和《NOWnews》記者在上週六(9/7)iPhone 16發表前查看的價格完全不同,除了首度加入iPhone 15系列的價格,其他舊機回收價都再下跌,其中2年前的iPhone 14 Pro跌最兇,一夜之間最高價跌了3900元,而 iPhone 7 Plus 也被踢出舊換新的名單中。想要代代換新機,用舊機換新機是近年的新趨勢,蘋果官網上的Trade In價格跟著iPhone 16上市而有所異動。加入iPhone 15系列,二手回收價最高的為iPhone 15 Pro Max可以折抵23,600元,iPhone 15還有16,100的殘值,但相較於去年iPhone 15開賣時,iPhone 14的二手回收價可以突破3萬元,今年感覺官網回收價縮水了不少。縮水的不只有iPhone 15系列的首次回收價,其他舊機都跟著縮水,和記者在上週六(9/7) iPhone 16發表前查看的價格差異相當大,以記者手上的iPhone 13 Pro 256GB來折抵,在iPhone 16發表前,狀況良好的情況底下折抵金額可以達1萬1400元,新機發表後,殘值只剩9,800元,縮水了1600元,iPhone 14更悲慘,一夜之間最高回收價就差了將近4000元。iPhone 15系列首度加入Trade In 方案,回收價格為16,100~23,600元iPhone 14系列13,900~22,900元→11,600~19,000元iPhone 13系列9,200~16,100元→8,200~13,200元iPhone 12 系列5,700~10,700元→5,000~10,000元iPhone 11 系列5,700~8,200元→4,900~7,300元iPhone XS 系列4,000~5,100元→2,800~4,100元iPhone XR最高可達3,900元→3,100元iPhone X 最高可達2,800元→2,300元iPhone 8 系列2000~2700元→1,500~2,100元iPhone 7 Plus最高可達1,300元→已經無法提供Trade In蘋果官網線上舊換新步驟,在購買時選擇一款iPhone後點擊「Apple Trade In 換購方案」,依照指示填寫即可。如果有以下的狀況則會再依照狀況而有折抵金額的差異:1是否可開機且所有按鈕都能正常作用?2機身外觀是否良好?沒有嚴重裂痕、缺口和刮痕,背面玻璃有沒有碎裂?3觸控螢幕和相機是否狀況良好?包含:觸控螢幕沒有裂痕、缺口和刮痕,相機可不可以正常運作,鏡頭有沒有損壞,螢幕有沒有失真、線條與黑白雜點的狀況。🟡除狀況不好外,第三方鐫刻可能會影響估價如果當初購物時有鐫刻,只要是 Apple 官方鐫刻,換購估價將不會受到影響,此外,充電器、連接線、保護殼及錶帶等配件也用寄回,不會影響折抵金額。但是第三方鐫刻可能會影響裝置的估價,線上換購通常費時2~3週,必須在收到新裝置的 14 天內,將換購裝置送回給蘋果,換購退款可能需要 3 至 5 個工作天。