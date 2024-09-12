iPhone 16舊換新必看！2年前Pro回收價一夜暴跌3900、這支不收了

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▲蘋果 iPhone 7 Plus已經無法用Trade In方案。（圖／NOWnews資料照片）

▲iPhone 15 首度加入舊換新方案，回收價最高僅為23,600元。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone 16系列本周五開放預購，蘋果官網Trade In舊換新價格同步換新，沒有意外，價格全部下修，和《NOWnews》記者在上週六（9/7）iPhone 16發表前查看的價格完全不同，除了首度加入iPhone 15系列的價格，其他舊機回收價都再下跌，其中2年前的iPhone 14 Pro跌最兇，一夜之間最高價跌了3900元，而 iPhone 7 Plus 也被踢出舊換新的名單中。想要代代換新機，用舊機換新機是近年的新趨勢，蘋果官網上的Trade In價格跟著iPhone 16上市而有所異動。加入iPhone 15系列，二手回收價最高的為iPhone 15 Pro Max可以折抵23,600元，iPhone 15還有16,100的殘值，但相較於去年iPhone 15開賣時，iPhone 14的二手回收價可以突破3萬元，今年感覺官網回收價縮水了不少。縮水的不只有iPhone 15系列的首次回收價，其他舊機都跟著縮水，和記者在上週六(9/7) iPhone 16發表前查看的價格差異相當大，以記者手上的iPhone 13 Pro 256GB來折抵，在iPhone 16發表前，狀況良好的情況底下折抵金額可以達1萬1400元，新機發表後，殘值只剩9,800元，縮水了1600元，iPhone 14更悲慘，一夜之間最高回收價就差了將近4000元。iPhone 15系列首度加入Trade In 方案，回收價格為16,100～23,600元iPhone 14系列13,900～22,900元→11,600～19,000元iPhone 13系列9,200～16,100元→8,200～13,200元iPhone 12 系列5,700～10,700元→5,000～10,000元iPhone 11 系列5,700～8,200元→4,900～7,300元iPhone XS 系列4,000～5,100元→2,800～4,100元iPhone XR最高可達3,900元→3,100元iPhone X 最高可達2,800元→2,300元iPhone 8 系列2000~2700元→1,500～2,100元iPhone 7 Plus最高可達1,300元→已經無法提供Trade In蘋果官網線上舊換新步驟，在購買時選擇一款iPhone後點擊「Apple Trade In 換購方案」，依照指示填寫即可。如果有以下的狀況則會再依照狀況而有折抵金額的差異：1是否可開機且所有按鈕都能正常作用？2機身外觀是否良好？沒有嚴重裂痕、缺口和刮痕，背面玻璃有沒有碎裂？3觸控螢幕和相機是否狀況良好？包含：觸控螢幕沒有裂痕、缺口和刮痕，相機可不可以正常運作，鏡頭有沒有損壞，螢幕有沒有失真、線條與黑白雜點的狀況。🟡除狀況不好外，第三方鐫刻可能會影響估價如果當初購物時有鐫刻，只要是 Apple 官方鐫刻，換購估價將不會受到影響，此外，充電器、連接線、保護殼及錶帶等配件也用寄回，不會影響折抵金額。但是第三方鐫刻可能會影響裝置的估價，線上換購通常費時2～3週，必須在收到新裝置的 14 天內，將換購裝置送回給蘋果，換購退款可能需要 3 至 5 個工作天。