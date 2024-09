金世正「高領毛衣+外套」來台！超熱穿搭掀熱議　敬業揮手Say hi

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金世正將首次以品牌大使身分,出席明(13)日《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》的開幕活動。(圖/LONGCHAMP)

▲金世正因演出韓劇《社內相親》爆紅,過去曾翻唱〈永不失聯的愛〉展現好歌喉。(圖/金世正IG)

▲金世正(右)、安孝燮(左)韓劇在《社內相親》裡,有不錯的化學反應,成為韓劇迷最愛的CP。(圖/Netflix提供)

韓國女星金世正擁有甜美外型和清亮嗓音,憑韓劇《社內相親》、《驅魔麵館》風靡全亞洲。今(12)日金世正首次以LONGCHAMP品牌大使身分訪台,稍早抵達桃園機場,她以一身黑色長袖連身套裝內搭白色高領亮相,多少有點不符台灣炎熱天氣,也意外引發話題。金世正明(13)日將以品牌大使的身分,出席精品《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》的開幕活動。稍早桃園機場早已擠滿接機的粉絲及媒體在現場守候,等不及目睹女神風采。金世正下機後露出燦爛笑容,十分親切地與大家一一揮手致意,並且親手接下粉絲準備的禮物。而值得注意的是,金世正以黑直髮亮相,身穿一身黑色長袖連身套裝,內搭白色高領毛衣,穿搭與台灣目前炎熱的天氣似乎有些不符,也令粉絲擔心她可能會被台灣的高溫給曬暈頭。金世正2015年以選秀節目《PRODUC101》以偶像身分出道,隨後在綜藝、主持中有亮眼表現。近年轉戰演員,在韓劇《社內相親》、《驅魔麵館》中的精湛演技讓她創事業高峰。除此之外,金世正還有一副好歌喉,她曾為韓劇《愛的迫降》獻唱OST〈All of my days〉,歌唱實力被受好評。而除了韓文歌外,金世正翻唱中文歌也讓人驚豔,今年初(2023跨2024)來台登上台南跨年晚會溫柔獻唱,更與歌手周興哲合唱〈永不失聯的愛〉,掀起粉絲熱議。