金世正「高領毛衣+外套」來台！超熱穿搭掀熱議　敬業揮手Say hi

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▲金世正將首次以品牌大使身分，出席明（13）日《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》的開幕活動。（圖／LONGCHAMP）

▲金世正因演出韓劇《社內相親》爆紅，過去曾翻唱〈永不失聯的愛〉展現好歌喉。（圖／金世正IG）

▲金世正（右）、安孝燮（左）韓劇在《社內相親》裡，有不錯的化學反應，成為韓劇迷最愛的CP。（圖／Netflix提供）

韓國女星金世正擁有甜美外型和清亮嗓音，憑韓劇《社內相親》、《驅魔麵館》風靡全亞洲。今（12）日金世正首次以LONGCHAMP品牌大使身分訪台，稍早抵達桃園機場，她以一身黑色長袖連身套裝內搭白色高領亮相，多少有點不符台灣炎熱天氣，也意外引發話題。金世正明（13）日將以品牌大使的身分，出席精品《Energy By Longchamp瓏驤能量補給站》的開幕活動。稍早桃園機場早已擠滿接機的粉絲及媒體在現場守候，等不及目睹女神風采。金世正下機後露出燦爛笑容，十分親切地與大家一一揮手致意，並且親手接下粉絲準備的禮物。而值得注意的是，金世正以黑直髮亮相，身穿一身黑色長袖連身套裝，內搭白色高領毛衣，穿搭與台灣目前炎熱的天氣似乎有些不符，也令粉絲擔心她可能會被台灣的高溫給曬暈頭。金世正2015年以選秀節目《PRODUC101》以偶像身分出道，隨後在綜藝、主持中有亮眼表現。近年轉戰演員，在韓劇《社內相親》、《驅魔麵館》中的精湛演技讓她創事業高峰。除此之外，金世正還有一副好歌喉，她曾為韓劇《愛的迫降》獻唱OST〈All of my days〉，歌唱實力被受好評。而除了韓文歌外，金世正翻唱中文歌也讓人驚豔，今年初（2023跨2024）來台登上台南跨年晚會溫柔獻唱，更與歌手周興哲合唱〈永不失聯的愛〉，掀起粉絲熱議。