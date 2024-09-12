安平港濱老軍機展示　六架除役軍機亮相

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▲臺南市安平港濱歷史公園舉行「除役軍機臺南展示」，圖為T-33噴射教練機。（圖／記者莊全成攝，2024.09.12）

▲臺南市安平港濱歷史公園舉行「除役軍機臺南展示」，圖為。T-28初級教練機。（圖／記者莊全成攝，2024.09.12）

▲臺南市安平港濱歷史公園舉行「除役軍機臺南展示」，圖為F-104A星式戰鬥機。（圖／記者莊全成攝，2024.09.12）

由臺南市政府與國防部空軍司令部合辦，於9月15日下午2點在安平港濱歷史公園舉行「除役軍機臺南展示」感謝儀式。本次活動將展出共8架除役軍機，主要在傳承軍事文化與推廣臺南市觀光。本次展示的8架除役軍機中，仁德二空眷村文化園區將陳列一架F-5E戰鬥機，安平德陽艦園區則陳列一架F-5F戰鬥機。安平港濱歷史公園則將展出6架軍機，分別是T-33噴射教練機、S-2A反潛機、S-70C-1搜救直升機、T-28A教練機、F-104A星式戰鬥機，以及HU-16A「信天翁式」水陸兩用機。市府表示，展示活動將除役軍機陳設於安平港濱歷史公園，不僅讓市民在遊覽公園時享受優美的港濱景色，還能藉由展示深入了解軍事文化資產及其背後的臺灣軍事歷史意涵。展示活動亦串連了安平德陽艦園區及億載金城，預期將大幅提升安平二鯤鯓地區的觀光效益，進一步促進地方發展，歡迎市民與遊客踴躍參與。