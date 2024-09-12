被笑汗味雞排　江和樹：聽不懂台灣國語嗎？曝台中開講至少上千人

民眾黨小草集結，為在押中的黨主席柯文哲高喊「捍衛清白」，卻被網友KUSO成「汗味雞排」，民眾黨台中市黨部主委江和樹乾脆拍短影片自嘲，問大家「是聽不懂台灣國語嗎？」對於柯黑指民眾黨宣布舉辦12場全國開講，卻獨漏台中，他表示千人以上場地還在接洽中，一旦確定會立即公布。
民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押，民眾黨8日在立院前的濟南路舉行「集結！為台灣的司法正義站出來」晚會，會中宣布湧進2萬「小草」。第一個宣布將以遊覽車載小草北上的江和樹，從台中集結出發到晚會現場，都和大家一起聲嘶力竭喊「捍衛清白」。
不料這句口號卻被柯黑KUSO成「汗味雞排」，江和樹不動怒，還和助理小編玩起來，短影片中小編質問「你為什麼要講汗味雞排？」他反問「你們到底是聽不懂台灣國語嗎？我明明講捍衛清白！」笑翻一大票網友。
民眾黨日前原打算從台中起跑，重啟廟口開講和民眾面對面，以挽救流失的支持度，江和樹也放話「歡迎來罵」，未料計畫趕不上變化，場次還沒敲定，柯文哲便遭搜索、之後收押。黨中央昨開記者會，宣布未來將有12場全國開講，地點分佈9個縣市遍地開花，活動形式包括戶外開講、客廳會、座談會、說明會等，有意見的民眾「都可以趁此機會發聲」，這批行動卻獨漏台中市，引起柯黑嘲笑，甚至懷疑是刻意避開前立委蔡壁如。
江和樹今（12）日表示，台中人對柯文哲很關心、期待非常高，台中市一定會辦開講，考量場地必須交通方便、可容納千人以上，讓台上演講者可將事件過程說清楚講明白，目前已有一些場所接洽中、一旦確定時地，就會向大家報告。
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不料這句口號卻被柯黑KUSO成「汗味雞排」，江和樹不動怒，還和助理小編玩起來，短影片中小編質問「你為什麼要講汗味雞排？」他反問「你們到底是聽不懂台灣國語嗎？我明明講捍衛清白！」笑翻一大票網友。
民眾黨日前原打算從台中起跑，重啟廟口開講和民眾面對面，以挽救流失的支持度，江和樹也放話「歡迎來罵」，未料計畫趕不上變化，場次還沒敲定，柯文哲便遭搜索、之後收押。黨中央昨開記者會，宣布未來將有12場全國開講，地點分佈9個縣市遍地開花，活動形式包括戶外開講、客廳會、座談會、說明會等，有意見的民眾「都可以趁此機會發聲」，這批行動卻獨漏台中市，引起柯黑嘲笑，甚至懷疑是刻意避開前立委蔡壁如。
江和樹今（12）日表示，台中人對柯文哲很關心、期待非常高，台中市一定會辦開講，考量場地必須交通方便、可容納千人以上，讓台上演講者可將事件過程說清楚講明白，目前已有一些場所接洽中、一旦確定時地，就會向大家報告。
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