周春米領軍國際照顧博覽會 　吸引長照人才投入屏東產業

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▲此次參展不僅是交流學習，更希望藉此吸引更多跨域人才與廠商投入屏東長照產業。（圖／屏東縣府提供）

「Cares EXPO TAIPEI台北國際照顧博覽會」於9月12日至14日在台北南港展覽館盛大舉行，縣長周春米率領縣府團隊及縣內9家長照特約機構參展，全面展現屏東縣在高齡友善照顧服務上的多向度成就。周春米強調，此次參展不僅是交流學習的契機，更希望藉此吸引更多跨域人才與廠商投入屏東長照產業，推動地方照顧產業的蓬勃發展。今年的博覽會擴大展示家居照顧應用場域，並新增藥局保健主題，透過「長照」與「家」的結合，串連社區資源，展示專業照顧設備與服務，發展多元跨領域合作模式。展會吸引了全台及國際廠商參與，為長照產業注入新活力。開幕典禮上，周春米向各界介紹屏東縣如何以友善共生的理念，結合各方資源，推動高齡照顧產業發展。她指出，全球人口高齡化趨勢下，長照需求持續增加，屏東縣府已提前規劃，結合多個縣內單位與長照機構參展，展示屏東在高齡友善照顧上的成果，並加強未來屏東的長照服務量能，吸引更多優秀業者及人才投入屏東的長照產業。展場內的屏東館人氣高漲，提供多項生活體驗活動，包括「無圍籬共融日照服務模式」的推廣、行動生活復能車巡迴展示，以及原鄉部落長者照顧成果分享。屏東縣府表示，透過公私合作，將長照特約單位與社會福利體系相互串聯，強化資源整合，打造高齡友善的共生照顧圈，讓屏東長者能夠在地安心共老，進一步提升服務覆蓋率與資源可及性。