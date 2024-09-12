金融時報：狙殺賓拉登的「海豹六隊」為防中國犯台已秘密受訓1年

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英國《金融時報》引述知情人士說法，聲稱當年狙殺賓拉登（Osama bin Laden）的美國海軍菁英特戰部隊「海豹6隊（SEAL Team Six）」正秘密接受訓練，為中共解放軍犯台時協助台灣做好準備。《金融時報》報導指出，海豹6隊過去1年多來一直在維吉尼亞的壩頸（Dam Neck）基地為可能發生的台海衝突進行規劃和訓練。海豹部隊又稱「美國海軍特種作戰開發群」（Naval Special Warfare Development Group），是美軍最精銳的一支部隊，與陸軍著名的三角洲部隊（Delta Force）齊名，直隸於聯合特戰司令部（Joint Special Operations Command）。報導指出，美國國防部近年來派遣更多正規特種部隊到台灣進行訓練任務，但海豹6隊的行動務屬於高度機密，難以得知任務的具體細節。五角大廈發言人對此僅表示，美軍「為各種突發事件做準備和訓練」，未對具體內容發表評論。熟知美國特戰部隊的專家內勒（Sean Naylor）表示，海豹6隊若針對可能的台灣相關任務進行準備，不會讓人感到意外。