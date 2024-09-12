iPhone 16明晚8點開放預購動作要快！通訊行：恐面臨缺貨危機

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▲iPhone 16 售價不漲，加上新色效應，傑昇通信認為應該會造成一波搶購，屆時恐怕市場上會面臨潛在缺貨危機。（圖／翻攝官網）

▲ STUDIO A於指定門市刷中信LINE Pay卡消費滿3萬，可享LINE POINTS最高4%回饋。（圖／NOWnews資料照）

蘋果iPhone 16將於台灣時間明（13）日晚上8點開放預約，9月20日上市，傑昇通信搶在開賣前公布新機預約活動，只要於開賣前到傑昇通信門市預約iPhone 16系列，就送價值1,390元新機全面防護禮。根據傑昇分析指出，新機全面凍漲可以提高果粉換機意願，但台灣首批到貨量可能不到20萬支，售價不漲，加上新色效應，恐面臨潛在缺貨危機。想要第一時間拿到手機可能明天預購一開就要手刀下訂了。iPhone 16系列對果粉最有感的不僅僅只有價格凍漲，全面升級的硬體規格，包含A18處理器、相機控制鍵、相機鏡頭全面升級、加強散熱、提升續航，以及最重要的AI功能；傑昇通信認為，新機全面凍漲喜憂參半，喜的是果粉換機意願提高，因設備老舊等剛性需求換機族群也傾城而出，憂的是台灣首批到貨量不到20萬支，而且售價不漲，加上新色效應，恐面臨潛在缺貨危機。實體賣場包含傑昇通信、STUDIO A和燦坤也分別推出預購優惠。傑昇通信今日公布iPhone 16系列預約活動，釋出多項好康，與官方同步於明晚8點開放預約，預約期間至全台傑昇通信門市登記，留下想要的iPhone 16系列機型、容量及顏色即可。將於9/20開賣交機，成功取機後就能取得價值1,390元的新機全面防護禮，包含imos透明軍規防摔殼，及490元優惠半價加購imos康寧玻璃保護貼，以及送上價值3萬元竊盜險。蘋果經銷商STUDIO A今（12）日於全台門市及官方網站開放新品預約，並推出購機抽獎活動，於9月20日起至12月31日活動期間，凡於STUDIO A、Straight A全台門市及官網購買 iPhone 16 全系列、Apple Watch Series 10 / Ultra 2 / SE，並加購SA Care或任一副廠周邊配件，即可登錄參與抽獎，有機會帶回最大獎 iPhone 16 Pro Max、AirPods 4 等超過300項好禮。此外，於指定門市刷中信LINE Pay卡消費滿3萬，可享LINE POINTS最高4%回饋，購買 iPhone 16 全系列加購SA Care全方位保障計畫，再送最高4,960元周邊好禮，並享 iPhone 指定機型舊機換新機加碼最高10%優惠。明晚8點成功登入燦坤線上購物網即可搶先預購Apple新機，預購期間燦坤享有四重獨家優惠，包含滿萬送400元配件金最高可兌換2,000元配件金、三大銀行回饋最高逾10%、舊換新估價加碼回饋20%、蘋安無憂資料轉移服務，預購成功者保證9月20日開賣馬上取新機，此外，預購首日恰逢內湖旗艦店Apple Shop 3.0全新開幕，燦坤特別加碼祭出30名iPhone 16現場排隊預購名額，於內湖旗艦店完成預購再享獨家預購禮。