雙標？賴清德曾聲援扁案「不該押人取供」　他酸：時空背景不同

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城案，遭羈押禁見，民眾黨秘書長周榆修今（12）日提到，總統賴清德2008年擔任民進黨團幹事長時，面對陳水扁案時曾說，沒辦法接受那段日子司法單位偵辦案件的手段，就是押人取供、押人當汙點證人，如果今天是同一套標準，應該是要放之四海而皆準，但柯文哲案卻不是這樣，所以很多人開玩笑稱，「這是時空環境背景不同。」周榆修說，柯文哲的案子從一開始到現在，就是全民大辦案，這幾天不斷有特定媒體報導相關消息，但北檢永遠無法證實，只會不予置評、沒有評論，還是一直放東西給媒體，這樣對嗎？他們感到很遺憾。周榆修提到，賴清德時任民進黨立法院黨團幹事長的時候，面對扁案時曾說，沒辦法接受那段日子司法單位偵辦案件的手段，就是押人取供、押人當汙點證人，這種方式對陳水扁是汙辱，賴清德還稱偵辦過程違反程序正義、踐踏人權，同時也傷害司法單位。如果今天是同一套標準，應該是要放之四海而皆準，但柯文哲案卻不是這樣，所以很多人開玩笑稱，「這是時空環境背景不同。」