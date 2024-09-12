「無上顎白海豚」睽違7年現身金門！鯨豚協會感動：還當上媽媽了

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▲截斷上顎的白海豚從2017年之後，就沒有再次目擊的報告，直到昨（11）日傳來捷報。（圖／翻攝中華鯨豚協會臉書）

▲截斷上顎的白海豚當上媽媽，持續散發堅韌的生命能量。（圖／翻攝中華鯨豚協會臉書）

好久不見了朋友！昨（11）日在金門海域有一隻上顎斷掉的白海豚被目擊，卻讓中華鯨豚協會所有人都感到驚喜，因為上次見到這隻海豚，已經是7年之前，而這次的目擊報告，更發現他身邊多了一隻小海豚，似乎還晉升為媽媽，恰逢世界海豚日（9/12），消息曝光也感動大批台灣人。中華鯨豚協會在臉書分享，金門海洋調查隊成員在9月11日傳來一張照片，畫面中央是一隻沒有上顎的白海豚映入眼簾，這讓協會所有人的深刻記憶立刻被喚起，因為13年前就曾目擊過這隻相當特殊的白海豚，但從2017年之後，就沒有了牠的目擊報告。「該不會是7年未見的牠！」協會成員立刻拿出2011年與2017年記錄下的珍貴影像，並請13年前初次發現這隻白海豚的成員「象哥」進行對比，結果從頭型背鰭缺刻與相同的眉角色斑都相當符合，讓象哥立刻激動表示：「就是牠！老朋友7年不見了，原來你還活著！」這隻被截斷上顎的白海豚，第一次是在2011年，被象哥在金門海域發現，當時牠如何覓食，怎麼活下來、是靠群體養嗎等等問題，一直讓團隊感到驚訝，後來這些疑惑也在2017年得到解答，因為象哥再次發現了這隻無上顎海豚，而且其他夥伴都很努力的幫助牠覓食悉心照顧牠，海豚間的情誼令人動容。不過從2017年之後，就再也沒有無上顎海豚的目擊情報，也讓許多專家憂心，「傷的這麼嚴重，可能已經死了」。沒想到過了7年的2024年9月11日，海洋調查隊成員又在金門海域附近再次見到這隻白海豚，更感動的是身邊跟著一隻小白海豚，這隻落難的白海豚可能已經媽媽了！「大海就是這麼的驚奇」，中華鯨豚協會表示，很開心再次拍到這隻海豚，但想到這13年來肯定過的很辛苦，「感謝她堅強活了下來，感謝她的群體沒有放棄她，感謝她成為媽媽讓我們見識到生命的可能性，感謝金門的海一直保護著這隻特別的白海豚。」看完這段跨時空的目擊報告後，許多台灣網友也紛紛流下感動的眼淚，「沒想到過7年之後不但還好好活著，還當媽媽了，這就是生命蘊藏的能量嗎」、「真的好感動」、「超感動的相遇紀錄！雖然上顎不見了，還是努力活下去，海豚族群的團結令人感動」。