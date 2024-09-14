最奇妙中秋節熱賣片竟是《暫時停止呼吸》！經典電影掀港台殭屍熱

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▲ 《暫時停止呼吸》報紙廣告只能強打監製洪金寶。（圖／記者蘇詠智攝影）

▲ 王小鳳靠《暫時停止呼吸》樹立銀幕女鬼的招牌戲路。（圖／摘自IMDb）

▲瑪丹娜《神秘約會》台灣票房慘敗。（圖／摘自IMDb）

▲ 蒂娜透納（左）和梅爾吉勃遜合作，票房卻不如預期。（圖／摘自IMDb)

▲ 《暫時停止呼吸》繼台灣之後，也在香港大賣。（圖／摘自IMDb)

▲雪兒因《面具》獲坎城影后，片子在台不特別熱賣。（圖／記者蘇詠智攝影）





中秋團圓夜，原本該充滿溫馨、歡樂的氣氛，但在華語影史上，反而有一部完全不符合中秋味道、沒有超級大牌巨星主演、片商宣傳時根本找不到多少賣點的小片，意外在台灣的中秋檔異軍突起、超級狂賣，不但勇奪全年度華人電影票房冠軍，稍後在香港上映時也開出大紅盤，最後成了某種類型影片的經典之作，引起台港搶拍此類電影的風潮。這部片，就是至今令人難忘的《暫時停止呼吸》。昔日台灣9月底最大的假日是28日的教師節，那時還都會放假，剛巧民國74年（1985）中秋節是9月29日，和教師節連在一起放兩天，片商都對這一檔的票房表現更寄予厚望。當年嘉禾影業旗下的「3寶」成龍、洪金寶、元彪在台廣受歡迎，照理該能輕鬆贏得本檔票房第一，無奈「3寶」的影片在暑假檔結束前幾乎出盡，成龍的《警察故事》、《龍的心》都來不及赴台上映，嘉禾最後只有選擇洪金寶掛監製的《暫時停止呼吸》，還在廣告上強打他過去受到歡迎的《鬼打鬼》、《人嚇人》等恐怖喜劇，只是他親自主演，和只在幕後當監製，吸引力自然差很多。至於《暫時停止呼吸》真正的主角群許冠英、李賽鳳、錢小豪、林正英等，沒有任何一位的名字出現在報紙廣告上。妙的是片子9月底在台上映，5月時大隊人馬還來台灣拍了幾天外景，裡面有幾段是在新竹湖口老街攝製，後來片子也是在台灣開始爆紅，台灣真是此片的福地。《暫時停止呼吸》最令人印象深刻的是殭屍用跳著前進而非走路，活人停止呼吸即可避免被殭屍察覺。一時之間，全台的兒童、青少年都開始有樣學樣，但這片是限制級，照理他們應該不能看才對。片子在台熱賣後，林正英扮道士、王小鳳演女鬼、錢小豪化身俏皮又招惹桃花的年輕人，分別成為他們各自的招牌戲路。王小鳳坐在花轎中響起的「她的眼光，她的眼光…」歌聲（曲名其實叫〈鬼新娘〉），也至今讓人耳熟能詳。坦白說《暫時停止呼吸》在台灣締造如此賣座熱潮，絕對出乎各方意料，它在中秋檔碰上的其他對手，大都不弱。尤其是外片，更出現「3大歌后撈過界圍剿殭屍」的局面。當年就像現在泰勒絲一樣紅得發紫的瑪丹娜，在《神秘約會》演個跟她本人差不多的狂野辣妹，片商對她的票房吸引力相當有信心。搖滾娘娘蒂娜透納則和梅爾吉勃遜在《衝鋒飛車隊》系列最新續集分飾女反派和頹廢英雄，又有動作噱頭，兩人對戲也是話題。同樣是樂壇老將的雪兒更威，在《面具》演家有顏面傷殘兒還和重機車隊混在一起的媽媽，一舉出登上坎城影后寶座。3大歌后在電影裡各有不同風格的表演，卻都被殭屍打得毫無招架之力，瑪丹娜尤其慘，開啟了她在台灣的「票房毒藥」坎坷歲月。眼看《暫時停止呼吸》在台寫下票房奇蹟，11月初才上映的香港（用的片名是《殭屍先生》），當然在廣告上大打台灣是如何熱賣，也成功吸引了當地觀眾，成了年度最賣座港產片第5名。一下子台港片商搶拍殭屍片，你拍《殭屍小子》，我就拍個《精靈寶寶》，嘉禾自己也再拍《暫時停止呼吸續集》，哪怕故事不一定連貫。觀眾看著銀幕上都是殭屍，也很快看膩。不過「殭屍熱」肯定是華人電影史上不可漏掉的一章，而一切的開頭，就是來自《暫時停止呼吸》在台灣中秋節檔的賣座佳績。