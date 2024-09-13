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大難不死將可儘快上崗！幻象飛官謝沛勳上午悄辦理出院

記者顏幸如／台中報導

▲總統賴清德和國防部長顧立雄探視歷劫歸來的謝沛勳，強調飛官安全放在第一位。（資料畫面／總統府提供）
▲總統賴清德和國防部長顧立雄探視歷劫歸來的謝沛勳，強調飛官安全放在第一位。（資料畫面／總統府提供）
空軍幻象2000戰機11日晚間在新竹外海失事，駕駛員謝沛勳上尉彈射逃生墜海被尋獲後，12日凌晨輾轉被送往台中梧棲童綜合醫院治療，總統賴清德親自探視慰問。由於謝沛勳身上只些許挫傷，留院觀察兩天後，已於今早出院返回桃園家中休養。

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一架幻象2000戰機在11日夜航訓練時失去動力，飛行員謝沛勳上尉彈射逃生，被後送到台中童綜合醫院急診室，急診部主任魏智偉第一時間確認謝沛勳意識清楚、對答如流，落海時背後朝下，除了嗆到幾口海水，僅頸部、腰部有些微挫傷，到院後馬上安排電腦斷層核磁共振檢查，經檢查無異狀，亦可自行下床上廁所。魏智偉前天曾樂觀表示，「返回崗位也沒有問題」，院方今（13）日透露，觀察兩天確定謝沛勳整體狀況穩定，上午家屬已為他辦理出院。

童綜合醫院表示，經過藥物治療後，謝沛勳頸部及腰部挫傷疼痛已明顯改善，可以自由活動。落海時擔心嗆入海水，追蹤檢查X光並無吸入性肺炎，血液白血球也恢復為正常值，後續仍建議在門診追蹤治療。醫療團隊及全民都期待飛官很快可以恢復健康！

謝沛勳住院時，爸爸和太太都從桃園趕到台中陪他，總統賴清德也親自前往探視，允諾會將飛官的安全放在第一位。

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