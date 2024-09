快訊／2NE1確定要來了！明年2月台北開唱　粉絲尖叫：現在馬上哭

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YG娛樂公布2NE1亞洲巡迴演唱會場次。(圖/YG娛樂IG)

▲2NE1在2022年破天荒在Coachella音樂節上合體開唱,讓全球的粉絲們都為此激動不已。(圖/CL IG)

南韓女團2NE1於2009年出道,為YG娛樂旗下第一支女子團體,7月時,社長梁鉉錫證實2NE1準備回歸樂壇,10月起陸續在首爾、大阪、東京等地舉辦巡迴演唱會,與「Black Jack(粉絲暱稱)」慶祝出道15周年,而官方今(13)日宣布,2NE1 2025年2月8日將來台北開唱。今天上午,YG娛樂在粉專公布2NE1「ASIA TOUR [WELCOME BACK]」亞洲巡演場次,11月起前往馬尼拉、雅加達、香港、新加坡開唱,隔年1月起至曼谷,接著即為台北場次,時間定在2月8日,詳細購票資訊尚待官方釋出。另外,有大批Black Jack洗版詢問YG娛樂,為何跳過馬來西亞場次。2NE1初代成員有朴春、Dara、旻智、CL人,2016年5月旻智退團,團體以3人形式活動,同年11月YG娛樂宣布2NE1解散,CL和Dara和公司簽下Solo合約,單飛出道,朴春則選擇離開YG,沒想到,2022年4月CL登上Coachella音樂節舞台表演,Solo結束後,2NE1突然驚喜合體,4人復刻經典造型,熱唱代表作〈I Am the Best〉。睽違6年再度同台演出,隊長CL說:「我真的很想邀請成員參加這次活動,因為我想以自己的力量和我們的力量聚集在一起,以免為時已晚。」3個月後,YG娛樂社長親口宣布2NE1確定回歸,讓Black Jack情緒激動。2NE1當年別於市場上許多甜美女團,以前衛、中性酷帥氣的造型和曲風迅速竄紅。2NE1的熱門金曲有〈Lollipop〉、〈Fire〉、〈I Don't Care〉、〈I Am the Best〉、〈I Love You〉、〈Come Back Home〉、〈그리워해요( MISSING YOU )〉、〈Lonely〉等,她們也是第一個展開世界巡演的K-Pop女團。