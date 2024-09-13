快訊／2NE1確定要來了！明年2月台北開唱　粉絲尖叫：現在馬上哭

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▲YG娛樂公布2NE1亞洲巡迴演唱會場次。（圖／YG娛樂IG）

▲2NE1在2022年破天荒在Coachella音樂節上合體開唱，讓全球的粉絲們都為此激動不已。（圖／CL IG）

南韓女團2NE1於2009年出道，為YG娛樂旗下第一支女子團體，7月時，社長梁鉉錫證實2NE1準備回歸樂壇，10月起陸續在首爾、大阪、東京等地舉辦巡迴演唱會，與「Black Jack（粉絲暱稱）」慶祝出道15周年，而官方今（13）日宣布，2NE1 2025年2月8日將來台北開唱。今天上午，YG娛樂在粉專公布2NE1「ASIA TOUR [WELCOME BACK]」亞洲巡演場次，11月起前往馬尼拉、雅加達、香港、新加坡開唱，隔年1月起至曼谷，接著即為台北場次，時間定在2月8日，詳細購票資訊尚待官方釋出。另外，有大批Black Jack洗版詢問YG娛樂，為何跳過馬來西亞場次。2NE1初代成員有朴春、Dara、旻智、CL人，2016年5月旻智退團，團體以3人形式活動，同年11月YG娛樂宣布2NE1解散，CL和Dara和公司簽下Solo合約，單飛出道，朴春則選擇離開YG，沒想到，2022年4月CL登上Coachella音樂節舞台表演，Solo結束後，2NE1突然驚喜合體，4人復刻經典造型，熱唱代表作〈I Am the Best〉。睽違6年再度同台演出，隊長CL說：「我真的很想邀請成員參加這次活動，因為我想以自己的力量和我們的力量聚集在一起，以免為時已晚。」3個月後，YG娛樂社長親口宣布2NE1確定回歸，讓Black Jack情緒激動。2NE1當年別於市場上許多甜美女團，以前衛、中性酷帥氣的造型和曲風迅速竄紅。2NE1的熱門金曲有〈Lollipop〉、〈Fire〉、〈I Don't Care〉、〈I Am the Best〉、〈I Love You〉、〈Come Back Home〉、〈그리워해요( MISSING YOU )〉、〈Lonely〉等，她們也是第一個展開世界巡演的K-Pop女團。