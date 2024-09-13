3位人氣YTR進軍電視台！吃貨肥波本尊一現身　眾人嚇傻喊好瘦

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▲百萬含金量網紅YTR進軍電視台，左起肥波（灰衣）、孫榮Kai（白衣）、索艾克（黑衣）。（圖／民視提供）

民視找來3位含金量超高YTR加盟，推出《美食＋－X廚》節目，包括有「廚房廢寶」之稱的索艾克，做菜是最chill的生活風格，五星級歐巴廚神孫榮Kai，教你輕鬆做出最正統韓味，還有專業吃貨肥波吃遍全世界，美食地圖大蒐集。吃貨肥波本尊一現身，讓所有人的嚇傻，被讚本人怎麼這麼瘦。兩位主廚與一位美食家都有超高人氣，這次跨界踏進電視圈，發布會主持人阿甘以及小鹿問到怎麼會來挑戰？三位異口同聲：「覺得民視很有勇氣。」索艾克強調看他的節目，可以「很廢」的就可以做出拍照打卡的料理，把很難、很不好處理的料理，跟著他的做法就可以輕鬆完成。孫榮Kai提到自己是第一位正統韓國主廚，在網路上教做菜，強調「正韓料理」都可以在他的節目中學到，而且很多台灣民眾都很喜韓國美食，YouTube跟電視的合作，是一種很聰明的做法。專業吃貨肥波一出場更是讓所有人驚豔，本人怎麼這麼瘦，主持人阿甘以及小鹿更是問到：「吃到不好吃的食物，會怎麼處理？」肥波幽默表示，自己身兼攝影師，遇到不好吃的就默默把相機收起來就好，還爆料他介紹的美食都是以「神祕客」出現，不會通知店家，都是認證好吃的。