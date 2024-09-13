2024金馬影展20部夢幻片單出爐！獲威尼斯、坎城大獎新片都在列

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▲《艾諾拉》勇奪坎城金棕櫚。（圖／金馬執委會提供）

▲《憐憫的種類》大玩三段式荒誕寓言，艾瑪史東、傑西普萊蒙、威廉達佛、喬艾文等大咖都一起參與。（圖／金馬執委會提供）

▲《非常男人》讓賽巴斯汀史坦一舉奪得柏林影展最佳主角獎。（圖／金馬執委會提供）

2024金馬影展強片如林，今（13）日率先公布20部網羅威尼斯、坎城、柏林、日舞、多倫多等明星名導夢幻新片，包括西班牙大師阿莫多瓦勇奪威尼斯金獅獎的《隔壁的房間》（The Room Next Door）、美國名導西恩貝克登頂坎城金棕櫚的《艾諾拉》（Anora），還有尤格藍西莫、米格爾戈麥斯、李歐卡霍、布魯諾杜蒙、安德莉亞阿諾德、基里爾賽勒布倫尼科夫、歐容等名導新作，都將在金馬搶先首映。西班牙大師阿莫多瓦首部英語片便摘下威尼斯影展金獅獎的《隔壁的房間》，邀請蒂妲史雲頓與茱莉安摩爾仙拚仙，在精雕細琢的華美空間內，展開對過往與生死的扎心探索；美國獨立製片中堅西恩貝克勇奪坎城金棕櫚的《艾諾拉》，宛如另類版《麻雀變鳳凰》，讓脫衣舞孃與富二代的愛情童話，歪成又鬧又虐又暖的悲喜劇；怪才尤格藍西莫在《憐憫的種類》大玩三段式荒誕寓言，艾瑪史東、傑西普萊蒙、威廉達佛、喬艾文等好萊塢大咖共襄盛舉，傑西普萊蒙更以驚人的表演幅度榮登坎城影帝，大銀幕4K版只有在金馬才看得到。葡萄牙導演米格爾戈麥斯榮獲坎城最佳導演的《壯遊》（Grand Tour），看似上世紀初歐洲白人在亞洲的逃婚與尋夫旅程，卻又將異國目光巧妙解構，蘊藏對影像與殖民的思考；英國導演安德莉亞阿諾德睽違八年的劇情片《女孩與鳥》（Bird）同樣在坎城大受矚目，揉合詩意筆觸再探青少年題材，並與法蘭茲羅戈斯基、貝瑞柯根雙男星合作。柏林影展也有多部得獎傑作參展，包括法國怪咖名導布魯諾杜蒙把惡搞嘲諷突破天際的《腥際大帝國》（The Empire），打造別無分號的荒唐科幻大作，獲得評審團獎；以及漫威英雄「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦一舉奪得最佳主角獎的《非常男人》（A Different Man），以肉體驚悚諷刺世俗美醜的亙古難題；《河馬佩佩的魔幻漂流》（Pepe）用別出心裁的河馬視角、難以歸類的奇特路數，奪得最佳導演。美國男星傑西艾森柏格在第二部編導作品《跳痛之旅》（A Real Pain）中，與美劇《繼承之戰》男星基倫克金飾演堂兄弟，一同踏上回波蘭探查家族史的公路旅程；法國女星莉蒂西亞杜希首執導筒的喜劇奇片《被告汪星人》（Dog on Trial），不僅讓狗狗登上法庭，還贏得坎城影展金棕櫚狗狗獎。此外，聖塞巴斯汀影展開幕片《艾曼紐 2024》（Emmanuelle），由《正發生》導演奧黛麗迪萬執導、諾耶米梅蘭特與娜歐蜜華茲主演，關於一段發生在香港的瘋狂慾女冒險；法國名導歐容再度攜手露迪芬莎妮的新片《秋光變奏曲》（When Fall Is Coming），同樣星光璀璨。2024金馬影展將於11月7日至24日展開，10月25日周五晚間舉辦選片指南，10月27日下午一點於官網開始售票。更多影展訊息與精彩片單，將陸續公布，敬請期待。《隔壁的房間》（The Room Next Door）導演：佩卓阿莫多瓦 Pedro Almodóvar演員：蒂妲史雲頓、茱莉安摩爾影展紀錄：威尼斯影展金獅獎《艾諾拉》（Anora）導演：西恩貝克 Sean Baker影展紀錄：坎城影展金棕櫚《憐憫的種類》（Kinds of Kindness）導演：尤格藍西莫 Yórgos Lánthimos演員：艾瑪史東、傑西普萊蒙、威廉達佛、喬艾文影展紀錄：坎城影展最佳男演員《壯遊》（Grand Tour）導演：米格爾戈麥斯 Miguel Gomes影展紀錄：坎城影展最佳導演《女孩與鳥》（Bird）導演：安德莉亞阿諾德 Andrea Arnold演員：法蘭茲羅戈斯基、貝瑞柯根影展紀錄：坎城影展競賽片《手榴彈‧革命‧還有愛與詩》（Limonov–The Ballad）導演：基里爾賽勒布倫尼科夫 Kirill Serebrennikov演員：班維蕭影展紀錄：坎城影展競賽片《致我親愛的馬切洛》（Marcello Mio）導演：克里斯多福歐諾黑 Christophe Honoré演員：凱薩琳丹妮芙、齊亞拉馬斯楚安尼影展紀錄：坎城影展競賽片《李歐卡霍：不是我》（It’s Not Me）導演：李歐卡霍 Leos Carax影展紀錄：坎城影展首映單元《約見波布》（Meeting with Pol Pot）導演：潘禮德 Rithy Panh演員：伊蓮雅各影展紀錄：坎城影展首映單元、奧斯卡最佳國際影片柬埔寨代表《腥際大帝國》（The Empire）導演：布魯諾杜蒙 Bruno Dumont影展紀錄：坎城影展評審團獎《非常男人》（A Different Man）導演：艾倫辛伯格 Aaron Schimberg演員：賽巴斯汀史坦、蕾娜特萊茵斯薇、亞當皮爾森影展紀錄：柏林影展最佳主角《河馬佩佩的魔幻漂流》（Pepe）導演：尼爾森卡洛德洛斯桑托斯阿里亞 Nelson Carlo de Los Santos Arias影展紀錄：柏林影展最佳導演《我去死一下》（Dying）導演：馬提亞甘斯勒 Matthias Glasner影展紀錄：柏林影展最佳劇本《我最喜歡的蛋糕》（My Favourite Cake）導演：瑪莉雅姆莫卡達 Maryam Moghadam、貝塔什薩納哈 Behtash Sanaeeha影展紀錄：柏林影展評審團獎、影評人費比西獎、人道精神獎《無憾愛別離》（Another End）導演：皮耶羅梅西納 Piero Messina演員：蓋爾賈西亞貝納、貝芮妮絲貝喬影展紀錄：柏林影展競賽片《跳痛之旅》（A Real Pain）導演：傑西艾森柏格 Jesse Eisenberg演員：傑西艾森柏格、基倫克金影展紀錄：日舞影展《小鎮大烏龍》（Meet the Barbarians）導演／演員：茱莉蝶兒 Julie Delpy影展紀錄：多倫多影展《被告汪星人》（Dog on Trial）導演：莉蒂西亞杜希 Laetitia Dosch影展紀錄：坎城影展金棕櫚狗狗獎《艾曼紐 2024》（Emmanuelle）導演：奧黛麗迪萬 Audrey Diwan演員：諾耶米梅蘭特、娜歐蜜華茲影展紀錄：聖塞巴斯汀影展開幕片《秋光變奏曲》（When Fall Is Coming）導演：佛杭蘇瓦歐容 François Ozon影展紀錄：聖賽巴斯汀影展競賽片