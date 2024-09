2024金馬影展20部夢幻片單出爐！獲威尼斯、坎城大獎新片都在列

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《艾諾拉》勇奪坎城金棕櫚。(圖/金馬執委會提供)

▲《憐憫的種類》大玩三段式荒誕寓言,艾瑪史東、傑西普萊蒙、威廉達佛、喬艾文等大咖都一起參與。(圖/金馬執委會提供)

▲《非常男人》讓賽巴斯汀史坦一舉奪得柏林影展最佳主角獎。(圖/金馬執委會提供)

2024金馬影展強片如林,今(13)日率先公布20部網羅威尼斯、坎城、柏林、日舞、多倫多等明星名導夢幻新片,包括西班牙大師阿莫多瓦勇奪威尼斯金獅獎的《隔壁的房間》(The Room Next Door)、美國名導西恩貝克登頂坎城金棕櫚的《艾諾拉》(Anora),還有尤格藍西莫、米格爾戈麥斯、李歐卡霍、布魯諾杜蒙、安德莉亞阿諾德、基里爾賽勒布倫尼科夫、歐容等名導新作,都將在金馬搶先首映。西班牙大師阿莫多瓦首部英語片便摘下威尼斯影展金獅獎的《隔壁的房間》,邀請蒂妲史雲頓與茱莉安摩爾仙拚仙,在精雕細琢的華美空間內,展開對過往與生死的扎心探索;美國獨立製片中堅西恩貝克勇奪坎城金棕櫚的《艾諾拉》,宛如另類版《麻雀變鳳凰》,讓脫衣舞孃與富二代的愛情童話,歪成又鬧又虐又暖的悲喜劇;怪才尤格藍西莫在《憐憫的種類》大玩三段式荒誕寓言,艾瑪史東、傑西普萊蒙、威廉達佛、喬艾文等好萊塢大咖共襄盛舉,傑西普萊蒙更以驚人的表演幅度榮登坎城影帝,大銀幕4K版只有在金馬才看得到。葡萄牙導演米格爾戈麥斯榮獲坎城最佳導演的《壯遊》(Grand Tour),看似上世紀初歐洲白人在亞洲的逃婚與尋夫旅程,卻又將異國目光巧妙解構,蘊藏對影像與殖民的思考;英國導演安德莉亞阿諾德睽違八年的劇情片《女孩與鳥》(Bird)同樣在坎城大受矚目,揉合詩意筆觸再探青少年題材,並與法蘭茲羅戈斯基、貝瑞柯根雙男星合作。柏林影展也有多部得獎傑作參展,包括法國怪咖名導布魯諾杜蒙把惡搞嘲諷突破天際的《腥際大帝國》(The Empire),打造別無分號的荒唐科幻大作,獲得評審團獎;以及漫威英雄「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦一舉奪得最佳主角獎的《非常男人》(A Different Man),以肉體驚悚諷刺世俗美醜的亙古難題;《河馬佩佩的魔幻漂流》(Pepe)用別出心裁的河馬視角、難以歸類的奇特路數,奪得最佳導演。美國男星傑西艾森柏格在第二部編導作品《跳痛之旅》(A Real Pain)中,與美劇《繼承之戰》男星基倫克金飾演堂兄弟,一同踏上回波蘭探查家族史的公路旅程;法國女星莉蒂西亞杜希首執導筒的喜劇奇片《被告汪星人》(Dog on Trial),不僅讓狗狗登上法庭,還贏得坎城影展金棕櫚狗狗獎。此外,聖塞巴斯汀影展開幕片《艾曼紐 2024》(Emmanuelle),由《正發生》導演奧黛麗迪萬執導、諾耶米梅蘭特與娜歐蜜華茲主演,關於一段發生在香港的瘋狂慾女冒險;法國名導歐容再度攜手露迪芬莎妮的新片《秋光變奏曲》(When Fall Is Coming),同樣星光璀璨。2024金馬影展將於11月7日至24日展開,10月25日周五晚間舉辦選片指南,10月27日下午一點於官網開始售票。更多影展訊息與精彩片單,將陸續公布,敬請期待。《隔壁的房間》(The Room Next Door)導演:佩卓阿莫多瓦 Pedro Almodóvar演員:蒂妲史雲頓、茱莉安摩爾影展紀錄:威尼斯影展金獅獎《艾諾拉》(Anora)導演:西恩貝克 Sean Baker影展紀錄:坎城影展金棕櫚《憐憫的種類》(Kinds of Kindness)導演:尤格藍西莫 Yórgos Lánthimos演員:艾瑪史東、傑西普萊蒙、威廉達佛、喬艾文影展紀錄:坎城影展最佳男演員《壯遊》(Grand Tour)導演:米格爾戈麥斯 Miguel Gomes影展紀錄:坎城影展最佳導演《女孩與鳥》(Bird)導演:安德莉亞阿諾德 Andrea Arnold演員:法蘭茲羅戈斯基、貝瑞柯根影展紀錄:坎城影展競賽片《手榴彈‧革命‧還有愛與詩》(Limonov–The Ballad)導演:基里爾賽勒布倫尼科夫 Kirill Serebrennikov演員:班維蕭影展紀錄:坎城影展競賽片《致我親愛的馬切洛》(Marcello Mio)導演:克里斯多福歐諾黑 Christophe Honoré演員:凱薩琳丹妮芙、齊亞拉馬斯楚安尼影展紀錄:坎城影展競賽片《李歐卡霍:不是我》(It’s Not Me)導演:李歐卡霍 Leos Carax影展紀錄:坎城影展首映單元《約見波布》(Meeting with Pol Pot)導演:潘禮德 Rithy Panh演員:伊蓮雅各影展紀錄:坎城影展首映單元、奧斯卡最佳國際影片柬埔寨代表《腥際大帝國》(The Empire)導演:布魯諾杜蒙 Bruno Dumont影展紀錄:坎城影展評審團獎《非常男人》(A Different Man)導演:艾倫辛伯格 Aaron Schimberg演員:賽巴斯汀史坦、蕾娜特萊茵斯薇、亞當皮爾森影展紀錄:柏林影展最佳主角《河馬佩佩的魔幻漂流》(Pepe)導演:尼爾森卡洛德洛斯桑托斯阿里亞 Nelson Carlo de Los Santos Arias影展紀錄:柏林影展最佳導演《我去死一下》(Dying)導演:馬提亞甘斯勒 Matthias Glasner影展紀錄:柏林影展最佳劇本《我最喜歡的蛋糕》(My Favourite Cake)導演:瑪莉雅姆莫卡達 Maryam Moghadam、貝塔什薩納哈 Behtash Sanaeeha影展紀錄:柏林影展評審團獎、影評人費比西獎、人道精神獎《無憾愛別離》(Another End)導演:皮耶羅梅西納 Piero Messina演員:蓋爾賈西亞貝納、貝芮妮絲貝喬影展紀錄:柏林影展競賽片《跳痛之旅》(A Real Pain)導演:傑西艾森柏格 Jesse Eisenberg演員:傑西艾森柏格、基倫克金影展紀錄:日舞影展《小鎮大烏龍》(Meet the Barbarians)導演/演員:茱莉蝶兒 Julie Delpy影展紀錄:多倫多影展《被告汪星人》(Dog on Trial)導演:莉蒂西亞杜希 Laetitia Dosch影展紀錄:坎城影展金棕櫚狗狗獎《艾曼紐 2024》(Emmanuelle)導演:奧黛麗迪萬 Audrey Diwan演員:諾耶米梅蘭特、娜歐蜜華茲影展紀錄:聖塞巴斯汀影展開幕片《秋光變奏曲》(When Fall Is Coming)導演:佛杭蘇瓦歐容 François Ozon影展紀錄:聖賽巴斯汀影展競賽片